«Жестокий и тревожный сигнал»: президент Герцог сделал важное заявление

Президент государства Ицхак Герцог записал речь, которую показали на открытии ежегодной климатической конференции Haaretz в Университете Бен-Гуриона.

הנשיא הרצוג: "אין נושא חשוב כל כך כמו משבר האקלים" | בנאום מוקלט ששלח לועידת האקלים של הארץ ואוני' בן גוריון, הרצוג אמר כי "משבר האקלים הוא מצב חירום בין לאומי וישראלי, שההשפעות שלו אינן רק עתידיות אלא ניכרות כידוע כאן ועכשיו. מוטלת עלינו אחריות עצומה"@GLZRadio pic.twitter.com/gqO7qIZDSC — Inbar Faivel ענבר פייבל (@InbarFaivel) February 14, 2023

Президент сказал, что землетрясение в Турции является жестоким тревожным звонком для всего региона.

«Когда на прошлой неделе в Турции сотряслась земля, что привело к одному из величайших бедствий, которые мы знали за последние десятилетия, мы все дрожали. Шум, потрясший Турцию, был региональным шумом в полном смысле этого слова. Эта катастрофа, возникшая благодаря силе природы, показала нам всю силу, которая кроется в вызовах, которые природа может нам бросить. В том числе бедствия, связанные с климатическим кризисом. Это был еще один жестокий и тревожный сигнал».

Кроме того, он сказал: «В ноябре прошлого года я возглавлял израильскую делегацию вместе с мировыми лидерами и уважаемыми делегациями на Всемирной климатической конференции Cop 27 в Египте. Это была важная возможность сделать твердое заявление о масштабах проблемы, чтобы представить наши достижения и принципы перед лицом климатического кризиса и его последствий, а также обратиться к нашим соседям и партнерам, чтобы мы могли вместе бороться за будущее планеты. Я думаю, все мы понимаем, насколько важно продвигать и укреплять региональное сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом. Нет другой проблемы, столь важной для человечества. Климатический кризис является международной и израильской чрезвычайной ситуацией, последствия которой видны уже здесь и сейчас, поэтому на нас лежит огромная ответственность и важная миссия. Эта ответственность связывает всех нас».

В заключение он сказал: «Я рад услышать от депутатов Кнессета и членов правительства во главе с министром охраны окружающей среды Идит Силман об их приверженности решению этого вопроса ради нас и наших будущих поколений, и я приветствую тот факт, что закон о климате будет снова поднят для обсуждения и продвижения. Наряду со многими угрозами, связанными с климатическим кризисом, важно помнить, что здесь также есть огромная возможность действовать для того, чтобы превратить Израиль в глобальный центр инноваций и предпринимательства в области климатических технологий. Благодаря израильскому уму, благодаря нашему творчеству, которое всегда удивляет, мы можем принять участие в историческом процессе на благо всего человечества. В мире тревог, а также в реальности международной растущей враждебности глобальные кризисы могут стать эффективным двигателем партнерства и объединения оружий. Поэтому настало время для Государства Израиль стать лидером в усилиях по созданию лучшего мира».

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