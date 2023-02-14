«Жестокий и тревожный сигнал»: президент Герцог сделал важное заявление

Президент государства Ицхак Герцог записал речь, которую показали на открытии ежегодной климатической конференции Haaretz в Университете Бен-Гуриона.
Президент сказал, что землетрясение в Турции является жестоким тревожным звонком для всего региона.
«Когда на прошлой неделе в Турции сотряслась земля, что привело к одному из величайших бедствий, которые мы знали за последние десятилетия, мы все дрожали. Шум, потрясший Турцию, был региональным шумом в полном смысле этого слова. Эта катастрофа, возникшая благодаря силе природы, показала нам всю силу, которая кроется в вызовах, которые природа может нам бросить. В том числе бедствия, связанные с климатическим кризисом. Это был еще один жестокий и тревожный сигнал».
Кроме того, он сказал: «В ноябре прошлого года я возглавлял израильскую делегацию вместе с мировыми лидерами и уважаемыми делегациями на Всемирной климатической конференции Cop 27 в Египте. Это была важная возможность сделать твердое заявление о масштабах проблемы, чтобы представить наши достижения и принципы перед лицом климатического кризиса и его последствий, а также обратиться к нашим соседям и партнерам, чтобы мы могли вместе бороться за будущее планеты. Я думаю, все мы понимаем, насколько важно продвигать и укреплять региональное сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом. Нет другой проблемы, столь важной для человечества. Климатический кризис является международной и израильской чрезвычайной ситуацией, последствия которой видны уже здесь и сейчас, поэтому на нас лежит огромная ответственность и важная миссия. Эта ответственность связывает всех нас».
В заключение он сказал: «Я рад услышать от депутатов Кнессета и членов правительства во главе с министром охраны окружающей среды Идит Силман об их приверженности решению этого вопроса ради нас и наших будущих поколений, и я приветствую тот факт, что закон о климате будет снова поднят для обсуждения и продвижения. Наряду со многими угрозами, связанными с климатическим кризисом, важно помнить, что здесь также есть огромная возможность действовать для того, чтобы превратить Израиль в глобальный центр инноваций и предпринимательства в области климатических технологий. Благодаря израильскому уму, благодаря нашему творчеству, которое всегда удивляет, мы можем принять участие в историческом процессе на благо всего человечества. В мире тревог, а также в реальности международной растущей враждебности глобальные кризисы могут стать эффективным двигателем партнерства и объединения оружий. Поэтому настало время для Государства Израиль стать лидером в усилиях по созданию лучшего мира».
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