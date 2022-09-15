Жестокое избиение школьниц в Кирьят-Гате: полиция задержала подозреваемых

Против нападавших девочек уже возбуждено уголовное дело. Полиция еще не решила, обращаться ли в суд за продлением ордера на арест кого-то из задержанных.

Сегодня, 15 сентября, израильская полиция задержала четырех девочек в возрасте 15 и 16 лет, которые жестоко избили своих сверстниц из Кирьят-Гата.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Сотрудники полиции убедили пострадавших школьниц подать жалобы на группу девочек, которые нещадно били ногами одну из девятиклассниц, лежащую на земле. Следствие установило, что драка была устроена подростками на «романтической почве».

Против нападающих уже возбудили уголовное дело, сейчас полиция решает нужно ли обращаться в суд, чтобы им продлили арест.

«Курсор» писал ранее, что израильтян потрясло видео жестокого избиения школьницы в Кирьят-Гате. Инцидент произошел за пределами школьной территории. Двух девятиклассниц компания девушек из других годов подстерегла возле учебного заведения и устроила разборки. Агрессивных девиц видели не только другие ученики, но и замдиректора школы, который вызвал наряд патрульных.

«Курсор» писал ранее, что прокуратура обратилась в мировой суд Тверии с обвинительным заключением против двух подозреваемых, которые покалечили подростка.

Еще мы писали, что группа из шести человек избила еврея на улице Нью-Йорка. По данным полиции и местных групп, мужчины неоднократно били кулаками и ногами еврея-хасида.