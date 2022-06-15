В Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья

Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.

В последние месяцы наблюдалось резкое падение продаж новых домов в Израиле, согласно данным, опубликованным во вторник Центральным статистическим бюро, что указывает на то, что повышение процентных ставок и новые налоги на покупку могут помочь охладить перегретый рынок недвижимости страны.

С февраля по апрель 2022 года было продано чуть более 12 380 новых квартир. С учетом сезонных колебаний эти цифры отражают падение объема продаж новых квартир на 9,12%.

Однако, несмотря на замедление объемов покупок, ипотечные кредиты оставались на рекордно высоком уровне, и не было немедленных признаков того, что цены на недвижимость начали падать.

Учитывая ежемесячный рост количества новых квартир, продаваемых с апреля 2018 года, это замедление с учетом сезонных колебаний предполагает, что спрос на новые квартиры снизился с ноября 2021 года.

Самыми оживленными рынками, на которых за три месяца с февраля по апрель перешли из рук в руки не менее 700 квартир, были Тель-Авив и Яффо, Ришон-ле-Цион, Бейт-Шемеш и Рамат-Ган. Рынками, на которых наблюдалось наиболее значительное замедление количества проданных квартир, были Беэр-Яаков, Нетания, Ашкелон и Бней-Брак.

Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.

Тем не менее, апрельское падение также может быть связано с весенними праздниками, что означало, что для совершения транзакций было меньше рабочих дней. Это также может быть связано с тем, что люди все чаще обращаются к вторичному рынку.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС поставлять газ из Египта и Израиля.