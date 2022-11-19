В Ашдоде в результате ножевого ранения серьезно пострадал подросток

В ночь на субботу, 19 ноября, в Ашдоде с серьезным ножевым ранением на улице был найден 16-летний подросток.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента вызвали парамедиков, которые оказали мальчику первую помощь на месте, а потом срочно госпитализировали в городское медицинское учреждение «Ассута». Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции, также прибывшие на место происшествия, начали выяснять обстоятельства ножевого нападения и устанавливать подозреваемых.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.

Еще мы писали, что по подозрению в нанесении ножевых ранений водителю автобуса в Цфате был арестован 17-летний мальчик. Согласно версии следствия, мальчик ударил водителя ножом в шею и легко ранил его. Ожидается, что полиция потребует продления его содержания под стражей.

Напомним, что прокуратура подала обвинительное заключение против 19-летнего молодого человека из Холона. Следствие пришло к выводу, что он напал с ножом на свою бывшую подругу и ее нового друга. Последний находится в медикаментозной коме. Ему пришлось сделать срочную операцию.