Житель Хайфы был арестован за вождение автомобиля без прав и столкновение с авто при побеге от полиции

Инцидент произошел прошлой ночью. Полиция обнаружила автомобиль, нарушающий правила дорожного движения и попросила водителя остановиться. Водитель попытался скрыться, но в конце погони врезался в другое авто. После того, как автомобиль удалось остановить, у преступника были обнаружены наркотические вещества.

В ходе правоприменительной акции, проведенной прошлой ночью в Яффо дорожной полицией района Йифтах, правоохранители заметили частное транспортное средство, совершившее нарушение правил дорожного движения, и попросили его остановиться на обочине.

Водитель автомобиля решил не прислушиваться к призывам полицейских и начал увеличивать скорость в попытке уехать, подвергая опасности участников дорожного движения, пересекая перекрестки на красный свет и выезжая на встречную полосу, пока, наконец, не столкнулся с впереди идущим транспортным средством, после чего был остановлен полицией.

У водителя, 32-летнего жителя Хайфы, сотрудники полиции изъяли вещества, предположительно являющиеся наркотиками, при этом он был лишен права управления транспортным средством.

Подозреваемый был арестован для допроса в полицейском участке Яффо, по окончании которого он был заключен под стражу.

Сегодня, в соответствии с потребностями расследования, полиция запросит продление его содержания под стражей в магистратском суде Тель-Авива.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме оправдали начальника полицейского участка, который напал на протестующих.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.