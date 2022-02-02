Житель Хайфы был арестован за вождение автомобиля без прав и столкновение с авто при побеге от полиции

В ходе правоприменительной акции, проведенной прошлой ночью в Яффо дорожной полицией района Йифтах, правоохранители заметили частное транспортное средство, совершившее нарушение правил дорожного движения, и попросили его остановиться на обочине.
Водитель автомобиля решил не прислушиваться к призывам полицейских и начал увеличивать скорость в попытке уехать, подвергая опасности участников дорожного движения, пересекая перекрестки на красный свет и выезжая на встречную полосу, пока, наконец, не столкнулся с впереди идущим транспортным средством, после чего был остановлен полицией.
У водителя, 32-летнего жителя Хайфы, сотрудники полиции изъяли вещества, предположительно являющиеся наркотиками, при этом он был лишен права управления транспортным средством.
Подозреваемый был арестован для допроса в полицейском участке Яффо, по окончании которого он был заключен под стражу.
Сегодня, в соответствии с потребностями расследования, полиция запросит продление его содержания под стражей в магистратском суде Тель-Авива.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме оправдали начальника полицейского участка, который напал на протестующих.
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