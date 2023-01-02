Житель Хайфы подал против мэрии иск и требует полмиллиона шекелей

Житель Хайфы в октябре 2021 года серьезно пострадал в результате нападения дикого кабана и теперь подал против мэрии города иск, в котором требует 517 тысяч шекелей компенсации за физический и материальный ущерб.

Об этом пишет News.israelinfo.

В иске говорится, что мужчина вышел со своей собакой на прогулку и был ранен диким животных. Кабан направился на горожанина и повалил его на землю, в результате инцидента у истца были диагностированы переломы ноги и руки. Он до сих пор вынужден лечиться, поскольку перенес тяжелые операции на коленной чашечке. На протяжение 14 месяцев мужчина не работает и страдает от боли.

В Ведомстве национального страхования отметили, что пострадавший на 38 процентов был признан инвалидом.

В иске он объяснил, что из-за потери работы лишился 300 тысяч шекелей, которые просит ему компенсировать, еще более 200 тысяч он требует в качестве компенсации за другие расходы.

«Курсор» писал ранее, что дикие кабаны на улицах Хайфы — привычное явление, и как мэрия и Управление национальных парков в течение года не пытались избавиться от животных, их усилия пока не принесли заметных результатов. И ответственность за неудачу проектов они возлагают на самих жителей города.