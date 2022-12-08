Жителям Хайфы угрожают штрафами за кормление диких кабанов

Дикие кабаны на улицах Хайфы — привычное явление, и как мэрия и Управление национальных парков в течение года не пытались избавиться от животных, их усилия пока не принесли заметных результатов. И ответственность за неудачу проектов они возлагают на самих жителей города.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Дело в том, что в Хайфе не менее тысячи горожан привыкли подкармливать диких «хрюшек», поэтому их тянет туда как магнитом. Но дикие кабаны представляют опасность, поскольку участились случаи их нападения и проникновения в частную собственность.

В мэрии подчеркнули, что кормление диких животных в стране запрещено законодательством, поэтому против нарушителей хотят применять штрафы.

«Курсор» писал ранее, что жители Хайфы неоднократно жалуются на диких кабанов, которые могут свободно разгуливать по улицам и даже пробираться в жилые дома, устраивая там беспорядки. Половина горожан готова платить больше налогов, если деньги направят на борьбу с животными.

Еще мы писали, что жительница Хайфы, вошедшая в свой дом, была поражена, обнаружив в одной из комнат кабана, который бродил, видимо, в поисках еды.

Напомним, что на одной из хайфских аллей на группу школьников напал дикий кабан. В основном, дети отделались испугом, но одна из девочек получила травму. Ей промыли и перевязали раны, сделали четыре прививки от бешенства и прописали антибиотики.