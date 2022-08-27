Житель Кирьят-Бялика обманул израильтян на тысячи шекелей

Мировой суд Хадеры предъявил обвинение в мошенничестве 19-летнему парню из Кирьят-Бялика, который за последние месяцы обманул десятки жителей севера Израиля.

Об этом сообщает News.walla.

19-летний Меир Асулин через интернет-площадки находил людей, продававших подержанные мобильные телефоны. Чтобы повысить доверие людей к себе он представлялся военным или сотрудником минобороны. За гаджеты он рассчитывался чеками, которые продавцы не могли обналичить, потому что у него на счету не было денег.

К тому времени, когда люди депонировали чеки, было слишком поздно, потому что мошенник скрывался с товаром. Обманутые люди начинали звонить юноше, но от некоторых он не брал трубку, а другим говорил, что переведет деньги другим способом.

Житель Кирьят-Бялика постоянно менял номер телефона, чтобы его не вычислили, а полученные обманным путем телефоны он перепродавал и клал себе в карман тысячи шекелей.

«Курсор» писал ранее, что репатриант из Мексики устроил себе роскошный отдых в Израиле, но был задержан сотрудника полиции по подозрению в крупном мошенничестве с использованием краденых кредитных карт.

Еще мы писали, что в Иерусалиме в районе Хар-Ноф задержали 50-летнюю женщину, которая работала заведующей больничной кассы «Леуми» и воровала деньги с кредитных карт пациентов.