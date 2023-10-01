Житель Лода сорвал флаг Израиля со здания полицейского участка

После расследования подозреваемый был отпущен под домашний арест.

Правоохранители арестовали 35-летнего жителя Лода по подозрению в том, что он сорвал израильский флаг, висевший на полицейском участке в городе.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что мужчина подозревается нанесению ущерба имущества. После расследования подозреваемый был отпущен под домашний арест.

Как сообщал Курсор, в мае 16-летний подросток был арестован в понедельник после того, как он сорвал флаг Израиля. Видео в социальных сетях показали, что он, закрыв лицо, сбросил израильский флаг с фонарного столба. Произошло это в Нацерете.

Подросток предстал перед магистратским судом Нацерета, и его содержание под стражей было продлено до среды.

Также мы писали о том, что в 2022 году полиция арестовала двух подростков из Хайфы, которые пытались сжечь израильские флаги после того, как сняли их со столба электропередачи в городе.

Подозреваемые, 15 и 17 лет, предстали перед магистратским судом Хайфы для слушания дела об избрании меры пресечения.

Напомним, 17 сентября у входа на территорию мечети Аль-Акса произошли столкновения - палестинцы устроили стычки из-за ареста молодого мусульманина. В результате полиция закрыла один из входов и не пропускала мусульман на молитвы, что привело к столкновениям. Палестинцы обвинили правоохранителей в применении насилия к мусульманским паломникам.

До этого произошли массовые столкновения между поселенцами и палестинцами в Хевроне. Вследствие стычек один из палестинцев получил ранение.