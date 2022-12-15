Житель Ришон-ле-Циона напал на женщину и сломал ей глазницу

Сегодня, 15 декабря, стало известно об инциденте на вечеринке, проходившей в лофте в Эвен-Иехуде, в результате которого серьезно пострадала женщина.

Об этом пишет News.israelinfo.

32-летний житель Ришон-ле-Циона напал на гостью мероприятия и сильно ее ударил. В результате нападения женщина получила перелом глазницы.

Подозреваемый был задержан. Что стало причиной конфликта неизвестно. Прокуратура уже предъявила ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

«Курсор» писал ранее, что 40-летний мужчина был задержан в Джиср аз-Зарка за нападение на жену и детей. Он угрожал им ножом, а после этого поджег автомобиль жены. В результате машина полностью сгорела.

Еще мы писали, что полиция задержала 50-летнего жителя Вади-Ары за то, что он систематически издевался над членами своей семьи. Он применял к ним физическое насилие, запрещал им тратить деньги и угрожал убийством.

Напомним, что правоохранители задержали 37-летнего мужчину по имени Йехуда, который подозревается в том, что напал на гинеколога, лечившего его супругу в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве.

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