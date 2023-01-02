Житель Тель-Авива арестован по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних

Расследование началось в октябре прошлого года после получения информации от Национального центра защиты детей и подростков в сети.

Жителя Тель-Авива в понедельник, 2 января, задержали по подозрению в сексуальных домогательствах и угрозах в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что расследование началось в октябре прошлого года после получения информации от Национального центра защиты детей и подростков в сети («Мокед 105»).

Подозреваемый с фиктивным профилем в Instagram обратился к большому количеству несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет по всей стране с предложениями сексуального характера. Они включали в себя видеозаписи с демонстрацией гениталий и требования получить «обнаженные» фото и видео. При этом мужчина угрожал, что если они этого не сделают, он опубликует свои фотографии в социальных сетях.

Проведя ряд следственных действий с целью сбора улик, оперативники отделения Яффо задержали подозреваемого, 21-летнего жителя Тель-Авива. В ходе обыска в его доме был изъят мобильный телефон, с которого он совершал предполагаемые преступления. Завтра полиция будет ходатайствовать о продлении содержания под стражей подозреваемого в магистратском суде Тель-Авива.

Как сообщал Курсор, женщина обвинила гинеколога в изнасиловании во время осмотра в Шароне. По словам женщины, на этот осмотр она пришла без сопровождения, чем воспользовался гинеколог и якобы сексуально к ней домогался.

С тех пор она родила ребенка, написала заявление в полицию и даже обратилась к Уполномоченному по жалобам населения в больнице, чтобы ни одна женщина больше не пострадала.

«Мы действуем в соответствии с законом для предотвращения сексуальных домогательств, и каждая жалоба рассматривается с полной тщательностью, профессионализмом и чуткостью. Рассматриваемый случай был рассмотрен в соответствии с законом и процедурами и результатами расследование было предоставлено заявителю в соответствии с требованиями», – рассказали в больнице Меир.

Также «Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии женщины обвинили в сексуальном насилии известного раввина.