Житель Тель-Авива обворовал подруг на более миллиона шекелей

Мужчина, придумывая различные комбинации, а то и вовсе бесхитростно, тратил средства с кредитки своей сожительницы и партнерши

Полиция задержала 33-летнего жителя Тель-Авива Аврама Аарони за мошенничество и присвоение более миллиона шекелей. Прокуратура предъявила ему обвинение.

Об этом сообщает издание News.walla.

В обвинительной записке сказано, что мужчина состоял в отношениях с женщиной, с которой проживал в арендованной квартире. В 2017 году они основали компанию и зарегистрировали ее на женщину, а мужчина стал директором фирмы и фактически руководил ее делами, в частности распределял финансы.

Выяснилось, что подсудимый попросил у своей партнерши ее личные данные и платежные реквизиты для оплаты домашних расходов. Потом Аврам использовал эти данные для заказа чеков на имя партнерши и для компании. Он выписывал чеки, связанные с банковскими счетами женщины, и без ее ведома расплачивался ими, чтобы реализовать свои личные потребности. В результате обманных схем мужчина присвоил более миллиона шекелей.

Позже он вступил в отношения с другой женщиной, со счета которой перевел на другой 30 тысяч шекелей, а также без ее ведома, пользовался ее кредиткой.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.