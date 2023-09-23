Жители Газы стреляют по солдатам ЦАХАЛа - беспорядки у границы Израиля продолжаются

Возле границы наблюдаются перестрелки.

Известно, что накануне БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному рядом с районом, где происходили жестокие беспорядки. Спустя время после этого были обстреляны солдаты ЦАХАЛа, которые находились неподалеку от забора безопасности в секторе Газы.

Об этом сообщает "7 канал".

На данный момент собрались уже сотни участников беспорядков у защитного ограждения Газы. На место происшествия были направлены солдаты ЦАХАЛа, которые приняли меры по подавлению жестоких беспорядков. Для этих целей были задействованы средства разгона беспорядков и прицельно боевая стрельба, в результате чего было зафиксировано несколько попаданий.

Ранее "Курсор" писал о том, что возобновились столкновения на границах сектора Газа. В то же время израильские масс-медиа писали о том, что ЦАХАЛ открыли огонь по палестинцу, бросившему взрывное устройство у границы сектора Газа во время вспыхнувших беспорядков.

Также мы сообщали, что жители Газы запускают шары с зажигательными устройствами на границе с Израилем. Уточняется, что они также жгли шины и, известно об одном случае, когда участники беспорядков бросили самодельную бомбу в сторону израильских сил.

Кроме того, известно, что ХАМАС угрожает возобновлением «маршей возвращения» у забора безопасности. Наблюдатели отмечают, что ХАМАС находится в сложном положении в секторе Газы. Население недовольно правительством из-за роста безработицы и ухудшения экономической ситуации.