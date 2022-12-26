Жителя Хариша арестовали за вымогательство денег у русскоязычных граждан

Жертвами деятельности преступной сети стали около 2 тысяч человек.

Сотрудники киберотдела подразделения «Лахав 433» задержали жителя Хариша по подозрению в вымогательстве денег с русскоязычных пожилых граждан.

Об этом пишет издание «Детали».

Полицейские на протяжение месяца вели расследование и выяснили, что несколько мошенников выдавали себя за банковских работников или представителей кредитных компаний, чтобы выманить деньги у пожилых людей.

Подозреваемые связывались со своими жертвами и якобы предлагали помощь в предотвращении взлома их личных счетов. На удочку мошенников попалась пожилая женщина, проживающая на севере страны, которая передала аферистам десятки тысяч шекелей наличными.

Полиция сначала арестовала курьера, который забирал средства у граждан, а после жителя Хариша, подозреваемого в мошеннических схемах. В его квартире была обнаружена сотовая инфраструктура, которая позволила подозреваемым из-за рубежа устанавливать связь с жертвами в Израиле.

Предполагается, что жертвами мошенников могли оказаться около 2 тысяч граждан.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.

Еще мы писали, что 31-летний житель Рамлы арестован по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.