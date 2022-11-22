Жителя Восточного Иерусалима обвинили в насильственном заточении беременной жены

Также мужчина толкнул супругу и сбил ее с ног.

Во вторник, 22 ноября, жителю района Рас-эль-Амуд в Восточном Иерусалиме предъявили обвинение в насильственном заточении своей жены, которая находится на девятом месяце беременности.

Об этом сообщает издание «Детали».

Следствие установило, что подозреваемый удерживал свою супругу в доме, запрещая ей выходить на улицу, а также он толкнул ее, сбив с ног. В результате женщина получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

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Еще мы писали, что правоохранители из Петах-Тиквы задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в нападении на свою жену с топором и попытке убийства. Так, он хотел убить свою супругу на глазах у детей. Женщина получила ранение, ее пришлось госпитализировать в больницу.

Напомним, что Тель-Авиве пятеро китайских рабочих обвиняются в избиении и похищении жены подрядчика-израильтянина. Так, работодатель задержал им зарплату.

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