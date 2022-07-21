Связали ее веревками: в Иерусалиме мужчина с родителями напал на супругу

Подозрение: сын со своими родителями напал на жену в их доме. Вдобавок они связали ей руки и ноги веревками.

Полиция задержала подозреваемого (21 год) и его родителей, жителей Шуафата, по подозрению в нападении на женщину в их доме. Они, кроме того, связали ее руки и ноги веревками.

В результате пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Предыстория инцидента, по-видимому, связана с семейным конфликтом.

Полицейские быстро установили местонахождение мужа и его отца, и они были арестованы вскоре после того, как произошел инцидент. Мать мужа арестовали сегодня утром. Подозреваемых после допроса доставят в суд для обсуждения продления срока их содержания под стражей.

Израильская полиция заявила: «Мы продолжим решительно выступать против любого рода насилия, особенно в семьях, и привлечем виновных к ответственности».

Еще мы писали, что появилось видео с полицейскими, которые применили насилие против поселенцев. Вчера поселенцы из организации Нахала провели мероприятие в честь основания новых форпостов. К сожалению, не обошлось без столкновений с полицией.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме.

Кроме того, наш сайт описал главные подробности теракта. Боевик был обезврежен журналистом, у которого при себе было огнестрельное оружие.