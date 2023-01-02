Жителя Тель-Авива подозревают в нападении на украинку

По данным следствия, молодой человек пытался ее ограбить.

Сегодня, 2 января, полиция задержала в Тель-Авиве мужчину, который подозревается в попытке ограбления гражданки Украины.

Об этом пишет 7kanal.

Согласно данным следствия, израильтянин познакомился с украинкой с помощью социальных сетей и договорился о встрече. А во время личного общения напал на нее, пытаясь отнять деньги. У женщины остались синяки и кровоподтеки, ей потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемый был задержан, сегодня полиция будет просить продлить его срок содержания под стражей. Расследование инцидента продолжается.

«Курсор» писал ранее, что 15 декабря, стало известно об инциденте на вечеринке, проходившей в лофте в Эвен-Иехуде, в результате которого серьезно пострадала женщина. Житель Ришон-ле-Циона напал на гостью мероприятия и сильно ее ударил.

Еще мы писали, что в немецком городе Дюссельдорф за несколько часов до Нового года 33-летний мужчина убил ножом 30-летнюю израильтянку Моран Кайзер.

Напомним, что в Иудее и Самарии 29-летняя женщина была легко ранена камнями, брошенными в ее автомобиль на трассе 505. Пострадавшая продолжала водить машину до тех пор, пока ей не оказали медицинскую помощь.