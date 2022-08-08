Жителям Израиля, пострадавшим от ракетных ударов, выплатят компенсации

Правительство разрабатывает план о выплате компенсации за разрушения, порчу имущества и другой ущерб, причиненный жителям юга в связи с обстрелами со стороны сектора Газа.

На территорию Израиля за три дня, сколько длилась военная операция «Рассвет», из сектора Газа было выпущено более 1000 ракет. Некоторым из них удалось долететь и причинить ущерб жителям юга и центра страны.

Правительство в связи с этим начало процесс оформления заявок о выплате компенсации за порчу имущества и другой ущерб, в частности возмещение убытков предприятиям, пострадавшим из-за боевых действий.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Иски о возмещении ущерба жители теперь могут подать через веб-сайт налоговой службы. Предприниматели также получат выплаты за снижение финансового оборота коммерческих предприятий.

Отмечается, что несмотря на сотни ракет, которые были выпущены террористами, зданиям была нанесен ограниченный ущерб, в значительной степени благодаря системе «Железный купол», продемонстрировавшей 96%-ный успех.

К слову, в соответствии с законодательством, принятым в 1961 году, Израиль обязуется возмещать своим гражданам прямой и косвенный ущерб, причиненный в результате вражеских действий или военных операцией. Но этот процесс может занять некоторое время, а выплаты могут быть ограниченными.

«Курсор» писал ранее, что над Ашкелоном «Железный купол» перехватил 10 ракет. Видео ликвидации ракетной угрозы появилось в сети.