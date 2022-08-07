Видео перехвата: выпущен залп из 10 ракет по Ашкелону

Над Ашкелоном «Железный купол» перехватил 10 ракет. Видео ликвидации ракетной угрозы появилось в сети. Но граждан призывают следовать инструкциям Службы тыла при звуках сирен.

По Ашкелону со стороны Газы выпущен залп ракет, не менее 10 штук.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Видео перехвата ракет системой «Железный купол» опубликовано в сети.

Наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации Халед Мансура, начальника Южного крыла Исламского джихада. В рамках операции «Рассвет» по уничтожению Исламского джихада Армия обороны Израиля смогла ликвидировать очередного лидера террористов.

Наш сайт также писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Мы писали, что стало известно о реакции Шакед на встречу Лапида и Нетаниягу.