Жителям приграничных с Газой районов предлагают бесплатный отдых

Авиакомпания Arkia Airlines предлагают эксклюзивные льготы жителям приграничных населенных пунктов с Газой на фоне обострившейся ситуации и ракетных обстрелов.

На территории Израиля продолжаются ракетные обстрелы, и в связи с обостренной ситуацией авиакомпания Arkia Airlines начала предлагать бесплатные путевки для отдыха жителям приграничных с Газой районов.

Об этом сообщает издание Jpost.

В сотрудничестве с региональными советами авиакомпания предлагает израильтянам остаться на Кипре, в Греции или Болгарии на три-четыре ночи. Авиабилеты и проживание в отелях будет бесплатным.

В настоящее время такие льготы доступны для жителей регионального совета Эшколь и Ашкелона, которые вчера, 6 августа, подверглись массивным ракетным обстрелам.

Местные власти переведут в авиакомпанию по 320 шекелей за каждого, кто решит воспользоваться предложением. Разницу перевозчик оплатит из своего кармана.

Отдельно Управление природы и парков предлагает израильтянам, проживающим в пределах 40 км от сектора Газа, бесплатный вход в национальные парки и заповедники с воскресенья по среду.

«Курсор» писал ранее, что практически все территории, приграничные в Газе, находятся в красном уровне опасности. В связи с этим служба тыла напомнила правила поведения при сигналах тревоги и в случае ракетных обстрелов.

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