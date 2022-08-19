Жизненно важно: экс-глава разведки ЦАХАЛа рассказал, что сдержит Иран от подготовки к удару

Тамир Хейман сказал, что договор с мировыми державами помешает Ирану создать ядерную бомбу до 2030 года и поможет «выиграть время», чтобы подготовиться к точечной атаке на его объекты, если это будет необходимо.

Бывший глава военной разведки отметил, что сделка между мировыми державами и Ираном необходима, чтобы удержать Тегеран от создания ядерной бомбы, несмотря на недостатки в предложенном пакте.

Комментарии Тамира Хеймана прозвучали на фоне сообщений о том, что США и Иран приближаются к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

В пятницу Хейман написал в Твиттере, что, хотя нынешнее предложение о возвращении к ядерной сделке является «плохим соглашением», оно все же имеет решающее значение для «вывода Ирана из ситуации, в которой он находится на стадии, когда вот-вот станет ядерной державой».

«Подписание соглашения определенно гарантирует, что у Ирана не будет ядерного оружия как минимум до 2030 года, а также после этого запретит ему развивать военный ядерный потенциал, — сказал Хейман, который сейчас является управляющим директором Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве. — Все это будет находиться под международным контролем и под пристальным вниманием израильской разведки».

Хейман сказал, что нарушение Ираном соглашения увеличит вероятность военного удара по его ядерным объектам со стороны коалиции западных держав и узаконит нападение Израиля.

Он указал, что Израилю нужно «выиграть время», пока у него не появится возможность нанести удар по Ирану, достаточно значительный, чтобы оказать влияние, но достаточно точный, чтобы не допустить возникновения полномасштабного регионального конфликта.

Курсор писал, что Иран может согласиться на компромисс ЕС по ядерной сделке.