Иран может согласиться на компромисс ЕС по ядерной сделке

Иран может принять окончательный компромисс, выработанный в Вене для спасения ядерного соглашения 2015 года.

«Предложения Европейского союза приемлемы при условии, что они предоставят Ирану гарантии по различным пунктам, связанным с санкциями и гарантиями», а также по нерешенным вопросам с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран прекратил выполнение соглашения 2015 года в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года, но провел несколько раундов непрямых переговоров с США о возвращении к соглашению.

Последний раунд переговоров завершился в понедельник, когда стороны закрыли окончательный текст, а ключевые участники переговоров подготовились к консультациям со своими столицами.

«Курсор» писал, что Иран закажет еще три версии российского спутника.

Как ранее писал Курсор, Соединенные Штаты считают, что российские войска начали обучение в Иране использованию боевых беспилотников, произведенных Исламской Республикой.

Напомним, редакция сообщала подробности обыска в поместье Трампа: искали секретные файлы о ядерном оружии.