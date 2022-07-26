Журналист опроверг информацию о назначении Гилеля Коэна главным раввином ВСУ

Журналист заявил, что такой должности в Вооруженных силах Украины не существует, а опубликованная многими СМИ ранее информация не соответствует действительности.

Не так давно в СМИ Израиля начала распространяться информация о том, что Гилель Коэн был назначен на должность главного раввина Вооруженных сил Украины.

И вот журналист Шимон Бирман опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.

По его словам, он связался со структурами ВСУ, которые отвечают за военных капелланов, чтобы выяснить у них все о сложившейся ситуации с Коэном.

Он получил ответ от Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, в котором говорится, что должности главного военного раввина в ВСУ Украины не существует.

«Учитывая вышеизложенное, назначение на несуществующую должность не происходило и не представляется возможным», — процитировал журналист официальный ответ ВСУ.

Кроме того, журналист написал, что связался с руководителем Центра стратегических коммуникаций при минкульте Украины Игорем Соловьем. Тот также выяснил у начальника Отдела по взаимодействию с капелланами Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, что Гилель Коэн официально не имеет отношения к ВСУ.

«Неофициально также было добавлено, что «деятельность Гилеля Коэна в поддержку украинских солдат — это просто его волонтерская инициатива, которая не оформлена юридическим статусом», — написал журналист.

Он также добавил, что на должность военного капеллана ВСУ могут претендовать лишь граждане Украины, тогда как Коэн – гражданин Израиля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что рав Гилель Коэн стал первым главным раввином вооруженных сил Украины.