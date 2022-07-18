Рав Гилель Коэн стал первым главным раввином вооруженных сил Украины

Теперь в украинской армии есть свой главный раввин. Им стал рав Гилель Коэн, который до этого оказывал помощь беженцам и снабжал гуманитарным грузом солдат-евреев.

В армии Украины появилась новая должность — главный раввин вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом проинформировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

На новую должность назначен Рав Гилель Коэн. В его обязанности входит поднятие боевого духа, помощь солдатам в трудных ситуациях и снабжение их молитвенниками, талитами, тфилинами, бронежилетами, кипами и прочим.

Раввин Коэн сообщил: «Моя роль сильно отличается от роли военного раввина в ЦАХАЛе». До своего назначения, он оказывал помощь беженцам и был волонтером в армии, снабжая около тысячи солдат-евреев гуманитарным грузом.

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Наш сайт также сообщал, что Израиль прислал украинской детской больнице новое медицинское оборудование. Израиль направил в Украину семь аппаратов искусственного дыхания и инкубаторов для новорожденных. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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