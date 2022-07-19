Главный раввин ВСУ входит в состав добровольческого спасательного объединения ZАКА

Напомним, что ZAKA – организация, которая известна еще с 1989 года. Она была сформирована стихийными волонтерами, которые помогали жертвам жуткого теракта.

Гилель Коэн, который был недавно назначен главным раввином Вооруженных сил Украины, долгое время занимается волонтерской деятельностью. Он возглавляет еврейскую спасательную Организацию «Хацала Украина», а также много лет является членом добровольческого спасательного объединения ZАКА.

Напомним, что ZAKA – организация, которая известна еще с 1989 года. Волонтеры помогали жертвам теракта, когда боевик захватил автобус, ехавший из Тель-Авива в Иерусалим, и направил его в пропасть. Тогда погибло 16 человек и 27 получили ранения, но именно оперативность волонтеров многим спасла жизни.

Именно тогда первые стихийные волонтеры и сформировали организацию ZAKA. Эффективность волонтеров ZAKA настолько высока, что их интегрировали в общую структуру с командованием тыла Армии обороны Израиля. Возможно, что навыки, приобретенные ребе Коэном в ZAKA, были также учтены при его назначении главным раввином ВСУ.

«Курсор» писал, что в Украине отделение «Ихуд Ацала» провело учения для бойцов теробороны. Обучение методам полевой медицины провела для украинских солдат организация «Ихуд Ацала».

Наш сайт также сообщал, что Израиль прислал украинской детской больнице новое медицинское оборудование.

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