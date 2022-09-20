«Большая угроза»: журналист рассказал о реакции Израиля на использование россией иранских дронов

Зибер сообщил, что в Израиле сейчас пытаются понять, что Иран получил от рф в обмен на эти дроны.

Израиль воспринимает иранские беспилотники как серьезную угрозу.

Об этом в эфире телемарафона Freedom рассказал политический и экономический обозреватель Цви Зильбер, пишет УНИАН.

По его словам, иранские БПЛА пришлись очень кстати армии рф в Украине.

«Вот здесь уже появляется коренной интерес Израиля, потому что эти беспилотники и Израилем воспринимаются как очень большая угроза. У нас есть опыт, мы сбивали такие беспилотники несколько раз. Однажды даже их перехватывали, у нас есть какие-то системы», — рассказал он.

Зибер считает, что единственное, чего не хватает Израилю, – это практический опыт.

Он убежден, что израильские специалисты уже находятся в Украине, чтобы «прощупать иранские дроны своими руками».

Также Зибер сообщил, что в Израиле сейчас пытаются понять, что Иран получил от рф в обмен на эти дроны.

«Я думаю, что Иран мог попросить такие вещи как ядерные технологии, ракетные технологии, свободу действия на сирийско-израильской границе, где они давно уже пытаются организовать террористические действия против Израиля, но у них это не получалось именно благодаря действиям Израиля», — подчеркнул он.

Военный обозреватель считает, что сегодня президент рф путин «готов отдать полцарства», потому что на войне в Украине решается его судьба.

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