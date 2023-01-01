Журналисты объяснили, почему 2022-й стал «годом насилия» в израильском обществе

2022 год был годом насилия в Израиле, а если быть точнее — очередным годом насилия. Количество людей, убитых, атакованных и раненых, резко возросло.

Об этом пишет газета Israel Hayom в свежей статье, анализирующей преступность в Израиле в 2022 году.

Как отмечает автор статьи, обширный опрос, проведенный Институтом исследований национальной безопасности INSS, свидетельствует о том, что внутренние дела волнуют граждан Израиля в три раза больше, чем вопросы внешней безопасности. Так, 37% населения беспокоит стоимость жизни и жилья, а 36% — ощущение отсутствия внутренней безопасности. «Это также во многом объясняет результаты выборов или, по крайней мере, их часть», — сказал израильский военный деятель, бригадный генерал Армии обороны Израиля Меир Эльран.

Из данных израильской полиции за прошлый год, полученных газетой, становится ясно, что хотя доля израильских арабов в населении составляет 21%, их доля в общей преступности составляет 41%. Кроме того, израильские арабы несут ответственность за 74% убийств, 60% преступлений против собственности и 63% грабежей. Также 86% нелегальных иммигрантов происходят из арабского сектора.

Уходящее израильское правительство сделало борьбу с преступностью в арабском секторе своим главным приоритетом. Достижений было немало (только в этом году, например, раскрыто 72 убийства), но тенденция не прекращается. Для решения проблемы необходимы планы, ресурсы, персонал и, прежде всего, время. «Любой, кто ожидает или обещает, что это произойдет мгновенно, ошибается и вводит в заблуждение. По всем прогнозам, 2023 год тоже будет жестоким, а может, и более жестоким», — отмечается в газете Israel Hayom.

Самый жестокий — арабский сектор

В 2022 году в арабском секторе произошло 95 убийств, в которых погибло 106 мирных жителей (11 женщин и 95 мужчин). Это небольшое снижение по сравнению с 2021 годом, когда было совершено 115 убийств, в которых было убито 126 мирных жителей, — но значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами. В 2018 году в арабском секторе было убито 68 человек, в 2019 году — 91 человек, а в 2020 году — 106 человек.

С другой стороны, в еврейском секторе сохранялась стабильность по количеству инцидентов и убитых. В 2022 году было 34 убийства с 34 жертвами, что немного меньше, чем в 2021 году (35 убийств с 36 жертвами), но цифра аналогична той, что была в последние годы — 35 убитых в 2018 году, 33 убитых в 2019 году и 30 убитых в 2020 году.

По жалобам на насилие в арабском секторе в этом году было открыто 56 416 дел против 55 560 годом ранее, также произошло снижение дел о вымогательстве — с 1 533 дел в 2021 году до 1 310 в этом году.

Существенный скачок зафиксирован и по имущественным преступлениям: с 31,5 тыс. дел в 2021 году до 38 тыс. в прошлом году. Угон автомобилей также оказался популярным бизнесом для арабов: в 2022 году было украдено 16 488 автомобилей против 12 036 годом ранее. В 2022 году увеличилось количество краж транспортных средств с 7 658 до 9 030, а взломов предприятий с 4 217 до 4 886. Если вернуться к жестокому насилию, то в 2022 году было возбуждено 4 138 дел о стрельбе по сравнению с 3 823 случая в 2021 году.