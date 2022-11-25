Жуткие кадры нападения солдат на левых активистов в Хевроне: в ЦАХАЛе дали комментарий

«Бен-Гвир собирается разобраться в этом месте, — сказал солдат на видео. — Все, вы, ребята, проиграли… веселье закончилось».

Силы обороны Израиля в пятницу отстранили от должности двух солдат, которые физически напали на левых активистов в Хевроне и насмехались над ними. Это стало последним в серии инцидентов с участием пехотной бригады Гивати в городе.

На кадрах, опубликованных Breaking the Silence, неправительственной организацией, которая собирает и публикует в основном анонимные показания бывших израильских боевых солдат о предполагаемых нарушениях прав человека в отношении палестинцев, можно увидеть, как один солдат бросает активиста на землю и бьет его кулаком по лицу.

תיעוד: לוחם צה"ל מחטיבת גבעתי מכה פעיל שמאל הבוקר בחברון, במהלך עימות שהתפתח בזמן ביקור של פעילי "שוברים שתיקה" אצל משפחות פלסטיניות; מדובר צה"ל נמסר: הפרטים בבדיקה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/ofNQ8oRuv2 — גלצ (@GLZRadio) November 25, 2022

Группа активистов отправилась в Хеврон, чтобы встретиться с местными палестинскими семьями в знак солидарности после того, как израильтяне, посещающие город в рамках ежегодного паломничества, инициировали столкновения с ними на прошлой неделе.

На кадрах видно, как военные пытались задержать убегающего мужчину, после чего его повалили на землю и ударили кулаками. Слышно, как другой солдат кричит другим активистам: «Убирайтесь отсюда».

IDF investigating after a soldier seen tackling and punching a left-wing activist in Hebron today.pic.twitter.com/Yfgsi6NNLj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 25, 2022

Непонятно, почему военные пытались задержать активиста, объяснений в армии тоже не дали.

На друном видео солдат из той же команды был замечен противостоящим активисту и хвастающимся депутатом Итамаром Бен-Гвиром, который должен стать следующим министром национальной безопасности Израиля.

«Бен-Гвир собирается разобраться в этом месте, — сказал солдат. — Все, вы, ребята, проиграли… веселье закончилось».

На вопрос активиста: «Почему? Я делаю что-то незаконное?» Солдат отвечает: «Все, что вы делаете, незаконно. Я закон», и приказывает активисту отступить.

Солдат носил нашивку на липучках сзади на жилете, на которой было написано: «Один выстрел. Одно убийство. Нет раскаяния«. Нашивки, кроме тех, что показывают логотип воинской части или израильский флаг, противоречат военным правилам.

תופעות כאלה הן עדות להתפרקות ערכית מוחלטת של יחידות בצה"ל https://t.co/D7EhaKdJeL — Barak Ravid (@BarakRavid) November 25, 2022

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что инциденты будут расследоваться командующим Центральным командованием генерал-майором Иегудой Фуксом.

«Солдаты, причастные к инциденту, были отстранены от оперативной деятельности до окончания расследования», — заявили в ЦАХАЛе.

Военный командующий Авив Кохави осудил действия солдат, заявив, что они были «чрезвычайно серьезными и противоречащими ценностям ЦАХАЛа».

«Правила и процедуры предоставляют солдатам свободу действий для выполнения своей миссии, но им не разрешается применять силу без необходимости и им не разрешается действовать насильственно», — говорится в заявлении Кохави.

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