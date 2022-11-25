Жуткие кадры нападения солдат на левых активистов в Хевроне: в ЦАХАЛе дали комментарий

Силы обороны Израиля в пятницу отстранили от должности двух солдат, которые физически напали на левых активистов в Хевроне и насмехались над ними. Это стало последним в серии инцидентов с участием пехотной бригады Гивати в городе.
На кадрах, опубликованных Breaking the Silence, неправительственной организацией, которая собирает и публикует в основном анонимные показания бывших израильских боевых солдат о предполагаемых нарушениях прав человека в отношении палестинцев, можно увидеть, как один солдат бросает активиста на землю и бьет его кулаком по лицу.
Группа активистов отправилась в Хеврон, чтобы встретиться с местными палестинскими семьями в знак солидарности после того, как израильтяне, посещающие город в рамках ежегодного паломничества, инициировали столкновения с ними на прошлой неделе.
На кадрах видно, как военные пытались задержать убегающего мужчину, после чего его повалили на землю и ударили кулаками. Слышно, как другой солдат кричит другим активистам: «Убирайтесь отсюда».
Непонятно, почему военные пытались задержать активиста, объяснений в армии тоже не дали.
На друном видео солдат из той же команды был замечен противостоящим активисту и хвастающимся депутатом Итамаром Бен-Гвиром, который должен стать следующим министром национальной безопасности Израиля.
«Бен-Гвир собирается разобраться в этом месте, — сказал солдат. — Все, вы, ребята, проиграли… веселье закончилось».
На вопрос активиста: «Почему? Я делаю что-то незаконное?» Солдат отвечает: «Все, что вы делаете, незаконно. Я закон», и приказывает активисту отступить.
Солдат носил нашивку на липучках сзади на жилете, на которой было написано: «Один выстрел. Одно убийство. Нет раскаяния«. Нашивки, кроме тех, что показывают логотип воинской части или израильский флаг, противоречат военным правилам.
В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что инциденты будут расследоваться командующим Центральным командованием генерал-майором Иегудой Фуксом.
«Солдаты, причастные к инциденту, были отстранены от оперативной деятельности до окончания расследования», — заявили в ЦАХАЛе.
Военный командующий Авив Кохави осудил действия солдат, заявив, что они были «чрезвычайно серьезными и противоречащими ценностям ЦАХАЛа».
«Правила и процедуры предоставляют солдатам свободу действий для выполнения своей миссии, но им не разрешается применять силу без необходимости и им не разрешается действовать насильственно», — говорится в заявлении Кохави.
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