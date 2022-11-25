Солдаты ЦАХАЛа, работающие с радаром и Железным куполом, рискуют заболеть раком — исследование

Согласно новому исследованию, проведенному израильскими учеными, военнослужащие ЦАХАЛа, работающие в тесном контакте с высокоинтенсивным радаром радиочастотного излучения (RFR), могут столкнуться со значительным риском развития гематолимфоидного и других видов рака.

Профессор Майкл Пелег из Израильского технологического института Технион в Хайфе, а также профессор Элиу Рихтер и профессор Эллиот Берри из Школы общественного здравоохранения и общественной медицины Еврейского университета «Хадасса» и их коллеги опубликовали свое исследование под названием «О радиолокационном воздействии и раке в военных условиях» в рецензируемом журнале «Environmental Research».

Гематолимфоидные новообразования (аномальный рост клеток) включают неходжкинскую лимфому, хронический лимфолейкоз, острый лимфобластный лейкоз, лимфому Беркитта, внутрисосудистую лимфому, лимфому Ходжкина и хронический миелоидный лейкоз.

Среди рекомендаций ученых, чтобы снизить риски заболевания — установить порог воздействия, принимая во внимание сообщаемые биологические эффекты низкого уровня RFR и уровни RFR, действительно необходимые для работы оборудования; увеличить расстояние между персоналом и передатчиками; использовать диаграммы направленности антенны с низкими боковыми лепестками (лепестками антенны) для уменьшения воздействия.

Дополнительные рекомендации включают, где это возможно, установку высокого металлического забора, действующего как щит Фарадея между мощным передатчиком и солдатами; покрытие зданий и палаток тонкими металлическими листами, выполняющими функцию щитов Фарадея, или включение таких листов в новые соответствующие конструкции; обеспечение солдат защитной одеждой, в том числе для защиты головы и шеи; предоставление персоналу информации о канцерогенности RFR для мотивации соблюдения правил безопасности.

Окончательные рекомендации включают в себя информирование военных врачей о необходимости знать о риске рака от RFR и методах мониторинга, обнаружения и профилактики; проведение периодического медицинского наблюдения, включая регулярные анализы крови и скрининг на рак и другие последствия для здоровья, связанные с RFR. По мнению авторов, такие проверки должны продолжаться не менее 10 лет после увольнения с военной службы.

В 2018 году авторы сообщили о 47 пациентах с диагнозом рак после нескольких лет воздействия радара. Стабильно высокие и статистически значимые гематолимфоидные раковые заболевания были обнаружены в этой группе и в четырех предыдущих отчетах о группах, подвергшихся воздействию RFR, в Бельгии, Польше и Израиле, наряду с увеличением частоты всех видов рака.

В своем новом исследовании исследователи сообщили, что у 46 человек диагностировали рак — 25 мужчин и 21 женщина. Все они подверглись облучению во время военной службы. Их средний возраст, когда у них диагностировали рак крови, составлял 23 года. Они подвергались воздействию радара от одного до трех лет во время военной службы. Опухоли, связанные с RFR, также были выявлены в крупномасштабных модельных исследованиях на мышах и крысах.

«Наша работа сосредоточена на военных и профессиональных условиях, где воздействие RFR обычно велико, затрагивает все тело и происходит в основном в течение нескольких лет на человека. Вопрос о канцерогенности RFR до сих пор считается открытым, и он не был урегулирован ВОЗ», — заявили ученые.

По их словам, новое исследование подтвердило риск развития рака в результате воздействия радиочастотного излучения.

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