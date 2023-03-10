Жуткое насилие: в Бат-Яме таксист проломил череп другому водителю

Полиция Бат-Яма арестовала таксиста из Холона, который избил другого участника дорожного движения, возмутившегося действиями водителя такси.

Об этом сообщает israelinfo.

Правоохранители начали расследование, когда им сообщили о нападении на перекрестке улиц ха-Навиим-ха-Комемиют в Бат-Яме. Оказалось, что 52-летний житель Холона подрезал легковую машину на светофоре.

Водитель легкового авто посигналил ему, в ответ на что таксист показал ему непристойный жест. После этого оба участника покинули свои машины и начался словесный конфликт, который перерос в драку.

В итоге таксист ударил кулаком в голову другого водителя, после чего тот упал. Мужчину госпитализировали в больницу с переломом черепа в состоянии средней степени тяжести. Нападавшего арестовали и в скором времени предъявят обвинительное заключение.

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