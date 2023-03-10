Стрельба в церкви в Гамбурге: названо количество погибших

Полиция нашла мертвого человека, который может быть нападавшим.

В Гамбурге (Германия) преступник напал на церковь «Свидетелей Иеговы» и начал стрельбу, вследствие чего 7 человек погибли и еще 25 ранены.

Об этом сообщила местная полиция и Bild.

Сразу после этого в районе ГроссБорстель северного немецкого города провели крупную полицейскую операцию. Правоохранители оцепили несколько улиц и предупредили граждан текстовыми сообщениями, чтобы те избегали этого района. Также местное население призвали оставаться в помещениях и использовать телефоны лишь «в экстренных случаях», чтобы не перегружать сеть.

Мероприятие в церкви «Свидетелей Иеговы» началось в 19:00 по местному времени, а смертельные выстрели нападавший произвел после 21:00. 17 участников, которые остались невредимы, были доставлены пожарной командой в большой машине скорой помощи после кровавого преступления.

«Было около четырех выстрелов. В эти периоды всегда производилось несколько выстрелов с интервалом примерно от 20 секунд до минуты», – поделился очевидец.

В настоящее время нет никаких признаков бегства преступника. Чтобы исключить причастность других правонарушителей, было проведено расследование. В данный момент «достоверной информации» о мотивах преступления нет.

«Исходя из текущего положения вещей, предполагаем злоумышленника. Постепенно полицейские меры в районе прекращаются. Продолжается расследование предпосылок преступления», – заявили в полиции.

По словам мэра Гамбурга Петере Ченчера, он шокирован произошедшим. Политик выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и сказал, что экстренные службы упорно работают, чтобы найти преступника.

Также «Курсор» сообщал, что вчера в центре Тель-Авива произошел теракт, на который уже отреагировали премьер-министр Нетаниягу и террористическая группировка ХАМАС.