Новая коалиция переживает первый кризис

Депутаты Альмог Коэн и Дуди Амсалем не будут участвовать в голосовании в Кнессет в среду.

Депутат Альмог Коэн от партии «Оцма Иегудит» намерен не участвовать в голосовании в Кнессете сегодня, 4 января, в знак протеста против снижения на 3% налоговых льгот для городов Мейтар, Кармит и Димона на юге Израиля.

Об этом сообщает INN.

Депутат Дуди Амсалем от «Ликуда» также не будет присутствовать в Кнессете в среду, поскольку его соратники утверждают, что он плохо себя чувствует.

12-й канал сообщил, что Коэн должен был занимать пост заместителя министра в канцелярии премьер-министра, отвечающего за столицу Беэр-Шева, но назначение не состоялось, поскольку незадолго до голосования в правительстве по назначений стало известно, что закон не позволяет назначать в министерстве более двух заместителей министра.

Биньямин Нетаниягу стремился назначить четырех заместителей министра в канцелярии премьер-министра, тем самым превысив квоту и вынудив его отменить назначения Коэна и депутата Кнессета Мэй Голана от Ликуда.

Депутат Кнессета Коэн сказал в ответ: «Мне предложили вместо этого стать заместителем министра экономики и дождаться изменений в законодательстве, которые позволили бы назначать больше заместителей в аппарате премьер-министра, но я отказался. Я буду служить гражданам и правительству через Кнессет».

Ранее Курсор писал, что Дери выступил с обвинением в адрес Нетаниягу. Лидер партии ШАС Арье Дери, как сообщается, обвинил премьер-министра Нетаниягу в том, что он «обманул» его неожиданным назначением члена парламента от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета, первого ЛГБТК-человека, занявшего эту должность.

Кроме этого, Нетаниягу представил новый кабинет безопасности. Биньямин Нетаниягу объявил о своем новом кабинете безопасности, в котором 8 из 11 мест были от его партии «Ликуд».

Курсор также сообщал, что Лапид предупредил Нетаниягу. Лапид сказал Нетаниягу, что он должен остановить запланированный визит Бен-Гвира на Храмовую гору.