Galaxy Tab S8: самый большой и универсальный планшет Galaxy

Компания Samsung Electronics представляет новую серию планшетов Galaxy Tab S8, в которую вошли: Galaxy Tab S8 и S8+, а также Tab S8 Ultra — модель с самым большим дисплеем и самой высокой производительностью в истории Galaxy Tab S.

Новинки получили современное аппаратное обеспечение и премиальную производительность, а также стали частью экосистемы Galaxy. Мобильные устройства серии Galaxy Tab S8 созданы для пользователей, ведущих цифровой образ жизни. Новинки подойдут как для работы, так и для развлечений.

Сегодня люди особенно часто используют планшеты для видеозвонков и стриминга контента. Каждое устройство в серии Galaxy Tab S8 оптимально подходит для видеосвязи благодаря ультраширокоугольной фронтальной камере, трем микрофонам и интеллектуальной технологии автоматического кадрирования для получения изображений профессионального качества. Планшеты получили революционные возможности многозадачности с улучшенной функцией Multi–active Window и режимом Samsung DeX, и безопасный и простой обмен защищенными паролем файлами с функцией Quick Share. Высокую производительность обеспечивает новый сверхбыстрый 4-нм процессор. Также в комплекте с Galaxy TabS8 поставляется непревзойденно плавное электронное перо S Pen. Кроме того, у планшетов тонкий и прочный корпус из армированного алюминия. Новые Galaxy Tab S8 совместимы со всей экосистемой устройств Galaxy и поддерживают такие функции, как «Второй экран» (Second Screen) и автоматическое переключение наушников (Buds Auto Switch).

Galaxy Tab S8 Ultra — премиальный планшет, не похожий ни на один из предыдущих Galaxy Tab. У него большой 14.6-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Самые тонкие в истории Galaxy Tab рамки шириной всего 6.3 мм обеспечивает максимальное соотношение площади экрана к корпусу устройства для ощущения полного погружения в контент. Гаджет заключен в тонкий, легкий, но прочный корпус из армированного алюминия, который на 30% более устойчив к царапинам и на 40% менее подвержен изгибам, чем Galaxy Tab S7.

Новинка также получила двойную фронтальную камеру с разрешением 12 Мп, благодаря которой при видеозвонках Tab S8 Ultra передает изображение профессионального качества 4K. Передовое оборудование сочетается с программным обеспечением. Технология автоматического кадрирования Samsung автоматически удерживает пользователя в фокусе во время разговора, а также увеличивает или уменьшает масштаб изображения, чтобы в кадре помещались и новые участники беседы. Звук будет таким же четким, как и видео, благодаря трем высокоточным микрофонам, использующим технологию шумоподавления для предотвращения нежелательных фоновых шумов. Четырехканальные динамики с Dolby Atmos®, которыми оснащены все три модели Galaxy Tab S8, обеспечивают четкое и реалистичное аудио.

Galaxy Tab S8 и S8+ также получили 8 ГБ объем оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, достаточной для выполнения любых задач, а Tab S8 Ultra оснащен до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Более того, на всех трех моделях общий объем внутреннего хранилища можно увеличить еще на 1 ТБ с помощью дополнительной карты microSD.

Galaxy Tab S8 поддерживает стандарт Wi-Fi 6го поколения, что обеспечивает высокую скорость передачи данных, а оптимизированное качество сети позволит не беспокоиться о плохом подключении. Кроме того, с помощью сверхскоростной и безопасной связи Galaxy 5G пользователи могут мгновенно обмениваться контентом и выполнять любые важные дела, от онлайн-уроков до работы с почтой.

Сверхбыстрая зарядка мощностью 45 Вт позволяет восстановить до 100% заряда за 80 минут. Если же потребуется подзарядить другой гаджет, например, Galaxy S22, его достаточно подключить к Galaxy TabS8 с помощью кабеля USB–C, и невероятно быстрая батарея планшета выполнит роль портативного зарядного устройства.

Новые возможности для записи видео в формате 4K, которыми оснащена модель Galaxy Tab S8 Ultra, позволяют снимать красивые и четкие ролики как на основную, так и на ультраширокоугольную фронтальную камеру.

Широкий экран Galaxy Tab S8 Ultra можно разделить на несколько окон с изменяемыми размерами. Для работы в режиме многозадачности необязательно переключаться между приложениями – можно смотреть контент, искать информацию онлайн и писать аннотации к слайдам презентации на одном экране.

Samsung заключила партнерство с Google, чтобы видеозвонки и обмен информацией в реальном времени в сервисе GoogleDuo стали более совершенными.

Планшеты серии Galaxy Tab S8 интегрированы в открытую экосистему Galaxy. Пользовательский интерфейс Samsung One UI Tab 4 интуитивно понятен, а бесшовное подключение и интеллектуальная интеграция позволяет мгновенно переключаться с Galaxy Tab S8 на смартфон, ПК и обратно.

Galaxy Tab S8 также способен превратиться в портативный второй монитор с сенсорным экраном для ПК Galaxy, что удобно для работы в режиме многозадачности. А усовершенствованное приложение Samsung DeX, которое переводит Galaxy Tab S8 из режима планшета в режим настольного компьютера, теперь позволяет использовать прозрачные окна приложений и «зеркалирование» экрана, при котором изображение с экрана планшета транслируется на другом мониторе.

Samsung также помогает уменьшить количество пластика в океанах и защитить планету: Galaxy Tab S8 частично изготовлен из материала, полученного в результате переработки выброшенных рыболовных сетей. Все модели Galaxy Tab S8 также поставляются в самой тонкой на сегодняшний день упаковке Samsung, бумага которой изготовлена из экологически чистого сырья. Это позволяет сократить выбросы парниковых газов и производить меньше отходов.

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