Инновация в борьбе со старением кожи: неинвазивный филлер на основе гиалуроновой кислоты от Vichy

Почему наша кожа стареет? Помимо естественныхо биологических механизмов и генетики на этот процесс влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних. Вместе они называются экспозом-факторы.

Французский бренд дермокосметики Vichy, продукцию которого рекомендуют более 50 000 дерматологов по всему миру, стремится как можно лучше разобраться в причинах старения кожи и найти способ его предотвратить. Новое исследование, проведенное брендом, показывает, что определенные факторы, такие как UV-лучи, курение или недостаток сна, могут непосредственно усиливать дефицит гиалуроновой кислоты в коже и замедлять ее выработку организмом. В то же время другие факторы воздействуют на кожу косвенно: лучи UVA, инфракрасное излучение, загрязнение воздуха, жара или холод, которые могут усиливать образование свободных радикалов и уменьшать запасы гиалуроновой кислоты в коже. Повреждение быстро становится очевидным и заметным. Кожа теряет эластичность, становится менее упругой, появляются морщины.

Основные экспозом-факторы

Загрязненный воздух. Городская пыль оседает на коже, провоцируя закупорку пор и образование воспалений на коже.

Городская пыль оседает на коже, провоцируя закупорку пор и образование воспалений на коже. UV -ЛУЧИ. Длительное воздействие ультрафиолета вызывает утолщение рогового слоя эпидермиса, а солнечные лучи провоцируют появление пигментных пятен. В Израиле этот фактор наиболее актуален.

Длительное воздействие ультрафиолета вызывает утолщение рогового слоя эпидермиса, а солнечные лучи провоцируют появление пигментных пятен. В Израиле этот фактор наиболее актуален. Стресс. В период стресса в организме растет уровень кортизола — гормона, который вызывает повышение уровня сахара в крови, что приводит к увеличению сальной секреции.

В период стресса в организме растет уровень кортизола — гормона, который вызывает повышение уровня сахара в крови, что приводит к увеличению сальной секреции. Недостаток сна. Неполноценный сон снижает способность кожи восстанавливаться после воздействия UV-лучей и ускоряет ее старение.

Неполноценный сон снижает способность кожи восстанавливаться после воздействия UV-лучей и ускоряет ее старение. Вредные привычки – курение, неправильное питание.

Все это присутствует в жизни современного человека в немалом количестве, и ущерб может стать непоправимым.

Бренд дермокосметики Vichy расширяет серию средств для ухода за кожей LIFTACTIV и представляет инновационный высокоэффективный продукт: гиалуроновую сыворотку-филлер LIFTACTIV SUPREME EPIDERMIC FILLER. Сыворотка имеет мощную формулу с высокой концентрацией чистой гиалуроновой кислоты, помогает уменьшить видимые морщины и восстановить объем кожи.

Новое средство содержит рекордное количество высоко- и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты – 1.5%, благодаря чему его омолаживающее действие становится заметным за очень короткий срок.

Гиалуроновая кислота – это вещество, которое естественным образом вырабатывается организмом и в высоких концентрациях содержится в коже. Она отлично увлажняет кожу, придает ей сияющий вид и поддерживает упругость. С годами природная выработка организмом данного вещества значительно уменьшается, что приводит к старению кожи и появлению морщин.

Уникальная формула сыворотки LIFTACTIV SUPREME EPIDERMIC FILLER сочетает в себе несколько активных ингредиентов:

Высокую концентрацию гиалуроновой кислоты, которая помогает восполнить до 100% природной гиалуроновой кислоты, которую наша кожа теряет ежедневно

Витамин CG, известный своими высокими антиоксидантными свойствами

Вулканическую воду из источников Виши во Франции, содержащую 15 необходимых минералов и укрепляющую естественный защитный барьер кожи.

Марион Нильсен, доктор фармацевтических наук и глобальный научный директор Vichy называет открытие Vichy прорывом в сфере дерматологии. Специализация бренда базируется на всестороннем и точном исследовании факторов, влияющих на нашу кожу и ускоряющих ее старение. Мы знаем, что состояние кожи определяется не только генетикой, но и сочетанием разных экспозом-факторов, ущерб от которых накапливается и может нарушать биологические функции кожи. Это открытие привело к научному прорыву, который поможет нейтрализовать влияние экспозом-факторов, ускоряющих старение кожи».

Инновационная сыворотка подходит и для чувствительной кожи, она гипоаллергенна, не содержит отдушек, силикона и спирта.

Сыворотку LIFTACTIV SUPREME EPIDERMIC FILLER следует использовать каждое утро и вечер. При первом использовании откройте флакон и наденьте на его горлышко аппликатор для точного дозирования, капните 2-3 капли сыворотки на ладонь и кончиками пальцев нанесите средство на чистое сухое лицо.

Рекомендуемая розничная цена: 229 шек. за 30 мл

Кроме того, Vichy предлагает воспользоваться бесплатной системой диагностики кожи SKIN CONSULT на сайте https://did.li/aFHNf.

Диагностика кожи производится всего в три этапа: зайдите на сайт VICHY со своего мобильного телефона и загрузите селфи. Ответьте всего на два вопроса: возраст и тип кожи, и получите точный диагноз состояния кожи лица, который включает индивидуальные рекомендации по уходу.

Продукция Vichy продается в частных аптеках по всей стране, отдельных филиалах фармацевтических сетей и в различных интернет-магазинах. Информацию об адресах ближайших аптек можно получить по телефону 09-7730800 или на сайте Vichy Israel.

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