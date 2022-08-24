Интересные факты об идише

Какое место идиш занимает в современном мире и почему количество его носителей растет, хотя этот язык и считается пережитком прошлого?

На протяжении долгого времени идиш запрещали, а его носителей истребляли, но несмотря на такую неблагоприятную историческую ситуацию, на сегодняшний день он остается одним из самых распространенных негосударственных языков во всем мире.

Почти каждому языку нетитульной нации, для того чтобы существовать и процветать, нужна официальная поддержка. Точное количество носителей идиша в мире на сегодняшний день не известно, обычно называют нижнюю границу — миллион, верхнюю — два миллиона. Для негосударственного языка это внушительный результат.

Как же так вышло?

В Израиле, США, и некоторых странах Западной Европы существуют крупные общины ультраортодоксальных евреев, которые принципиально говорят только на идиш. Для них идиш — это язык семьи, улицы, школы и так далее. То есть сотни тысяч людей используют его как повседневный. Кроме того, многие идиш в той или иной степени знают, любят, ценят и иногда даже культивируют по разным причинам. Для кого-то он является языком семьи (мам и пап, бабушек и дедушек). Кто-то учит идиш с нуля, просто потому что его интересует культура, литература и музыка евреев Восточной Европы. Это очень привлекательная, глубокая и богатая культура, и идиш является входным билетом в нее, так сказать, платой за новые знания.

А еще есть люди, которым идиш необходим непосредственно для профессиональной деятельности, иногда он даже помогает найти свое призвание. Например, актеры театров проходят специальные курсы изучения идиша для продвижения своей карьеры.

Само слово «идиш» означает «еврейский» или «иудейский». Антоним — слово «гоиш», то есть «нееврейский», «гойский». И таки-да, частичка «таки», которую русскоязычные люди часто добавляют для передачи стиля речи («Любочка, вы-таки чрезмерно печетесь о своем»), берет свои корни в идише. Слово «таке» означает «действительно, на самом деле».

Часто носители идиша нежно называют его «маме лошн» («мамин язык»). Для многих евреев он был языком повседневного общения, однако параллельно с ним изучались ещё священные языки — древний иврит и арамейский. На этих языках написаны сакральные тексты, изучением которых в традиционной еврейской общине занимались только мужчины. Поэтому древнееврейский и арамейский — это языки папы, а идиш — язык мамы. Для женщин выпускались специальные издания Торы на идише, а также книги нерелигиозного содержания.

Сегодня в Израиле тем, для кого дорог «маме лошн», вовсе необязательно идти в закрытые общины или на курсы, чтобы услышать идиш и, может быть, спеть пару любимых песен. Ведь здесь существует «Идишпиль» — самобытный и в своем роде уникальный театр, единственная в Израиле труппа, которая ставит спектакли на языке идиш. И даже если ваши познания в этом языке совсем невелики, не стоит пугаться и переживать: все спектакли этого театра сопровождается субтитрами на русском и иврите.

Сейчас театр показывает премьеру спектакля «Аромат меда», в котором участвуют израильские знаменитости — художественный руководитель «Идишпиля» Саси Кешет, музыкальный руководитель этого же театра Эльдад Шарим, главный кантор ЦАХАЛа Шай Абрамсон, известный писатель, журналист и стендап-комик Коби Ариэли.

Герои постановки отправляются в путешествие, наполненное грустью, бесконечной надеждой и зажигательным юмором, по пути делясь историями об Эрец-Израэль. Их очень личные воспоминания переплетаются с рассказами о чудесных годах творчества. В пути герои раскрываются, и зрителю становится понятно, кто они и откуда, а вот куда они направляются, еще предстоит узнать, наблюдая за трогательной историей таких непохожих людей. Публика не будет скучать почти два часа.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать! Спектакль «Аромат меда» будет идти до 29 декабря в разных городах Израиля. Представление на идиш и иврите с субтитрами на русском языке.

Ознакомиться с расписанием гастролей и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»: https://idishpil.kassa.co.il/