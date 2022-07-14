Как получить максимальную сумму по страховке «Битуах Сиуди»

Владельцы полисов медицинского страхования во многих случаях имеют коллективную страховку на случай длительного ухода «Битуах сиуди», о которой они не всегда знают.

Это очень важная страховка для тех, кто не может выполнить без посторонней помощи по крайней мере 3 ежедневных действия: одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание с кровати или стула, а также контролировать недержание, в случае деменции или других когнитивных нарушений. Без помощи в течение большей части дня они обойтись не могут.

В то же время важно знать, что это очень сложная юридическая область, которая в Израиле, постоянно изменяется и развивается, поэтому необходимо обладать обширными знаниями, как юридическими, так и в области страхования, вплоть до самых мелких деталей, чтобы конкретный застрахованный мог получить оптимальную и максимальную денежную выплату.

Например, Лев, 70 лет, страдающий деменцией, болезнью Паркинсона и недержанием, член больничной кассы «Леумит», уже многие годы имеет страховку «Битуах сиуди» на случай длительного ухода, оформленную через больничную кассу. Лев обратился в адвокатский офис Меиры Зоар через своего сына, чтобы мы помогли ему получить деньги от страховой компании. Меира Зоар подготовила соответствующие необходимые документы о его болезни, а затем отправила подробное и грамотно составленное требование от имени Льва в страховую компанию «Кляль». После этого, Лев был признан нуждающимся в долговременном уходе («Сиуди») и за прошедшие 3 года (ретроактивно) ему была выплачена сумма в размере приблизительно 150 000 шекелей, плюс он получил право на получение еще в течение 2-х лет ежемесячного пособия в размере приблизительно 5500 шекелей, до окончания оговоренного полисом срока. Мы не согласились с полученным результатом, и после всесторонней юридической экспертизы обнаружили, что Лев имеет право на получение пособия по долгосрочному уходу от страховой компании пожизненно, а не только на два года, в соответствии с его полисом, а также следуя инструкциям страхового надзора. В настоящее время нами подан иск по этому вопросу, который должен принести Льву дополнительные десятки тысяч шекелей, если не больше.

Этот случай показывает, насколько необходимы глубокие юридические знания (вы не должны довольствоваться стандартными формами, предоставленными должностными лицами из службы социального обеспечения), чтобы кардинально изменить картину в правах на получение денег по страховке «Битуах сиуди» в пользу застрахованного и, фактически, избежать серьезного отказа страховой компании в получении денег, в которых больной человек так нуждается.

Также важно знать, что с 2010 года по настоящее время, произошли кардинальные изменения во всех полисах всех больничных касс, в том, что касается размера ежемесячного пособия, которое положено застрахованному по «Битуах сиуди», расчета пособия в соответствии с состоянием застрахованного, продолжительности периода выплаты компенсации, видов выплат (обычная компенсация, компенсация содержания в доме престарелых, компенсация оплаты иностранному работнику). Эти изменения требуют максимальной квалификации. Небрежность и непрофессионализм могут привести к тому, что застрахованному больному человеку будет нанесен финансовый ущерб, который может достигать десятков и, возможно, сотен тысяч шекелей.

Так произошло с 60-летней Диной, больной полиомиелитом и рассеянным склерозом, которая в течение 5 лет получает пособие по инвалидности и специальные услуги от Битуах Леуми. Служащая больничной кассы «Клалит», членом которой Дина является, помогла ей в заполнении формы о получении денег на оплату долговременного ухода, и в отправке их в страховую компанию «Арель». Заполнение форм было сделано небрежно, без знания правильных условий полиса, относящихся непосредственно к состоянию Дины, к юридическим руководствам в этой области. В конечном итоге, Дина получила разрешение на минимальное частичное возмещение, согласно очень старому полису больничной кассы «Клалит». И это частичное возмещение было фактически получено на основании той формы, которую Дина самостоятельно отправила в страховую компанию при помощи организации, не обладающей юридическими знаниями. После вмешательства адвоката Меиры Зоар, досконально изучив все материалы, мы доказали медицинскую и юридическую правду в случае Дины, и с большим трудом, в конце концов нам удалось исправить ситуацию, получив от страховой компании изменения, в результате которых Дина ретроактивно получила дополнительные 55000 шек., а также существенное увеличение ее ежемесячного пособия на 2500 шек.

Еще сложнее обстоит дело в отношении членов больничной кассы Маккаби, страховки которых перевели из компании «Кляль» в страховую компанию «Феникс». Этот переход не только «технический», но и существенный, и фактически представляет собой «мину замедленного действия» для больных, нуждающихся в уходе.

Мария, которая заболела рассеянным склерозом и стала «сиудит» в 2017 году, связалась со служащим из фирмы по реализации прав, но он не знал или не смог правильно подготовить судебное обращение в страховую компанию «Кляль», где Мария была застрахована в то время, когда стала нуждаться в долговременном уходе. Страховая компания «Кляль» отклонила иск и направила Марию в новую страховую компанию «Феникс». Однако Мария не знала, что именно здесь и был «подводный камень», поскольку это означало отказ от ретроактивной оплаты значительного периода ее болезни. Когда Мария также получила отказ в «Фениксе», она связалась с адвокатским офисом Меиры Зоар, и после судебного процесса с участием обеих страховых компаний, мы смогли преодолеть ловушку, в которой оказалась Мария, и по юридическому иску она получила ретроактивный платеж в размере 70 000 шекелей, а также ежемесячное пособие в размере 4500 шекелей.

Это лишь несколько примеров из множества дел, которыми занимается адвокатский офис Меиры Зоар, и они четко показывают важность многолетних профессиональных юридических знаний и опыта, которые необходимы для правильного рассмотрения претензий по страховкам «Битуах сиуди» с тем, чтобы обеспечить максимальную выгоду для застрахованных.

Наш офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, которая на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране, и она знает, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках «Битуах сиуди» на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде «бухгалтеров», «экспертов» и так далее. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.

Адвокату Меире Зоар удалось добиться положительного решения по очень важному коллективному иску против 4 страховых компаний, которое относится к частным полисам «Битуах сиуди». О предмете коллективного иска и других юридических успехах фирмы вы можете прочитать на нашем сайте.

Не сдавайтесь и не теряйте деньги. ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!

Для того, чтобы реализовать полностью свои права, необходимо иметь соответствующие профессиональные юридические знания.

Наш главный офис расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что сотрудники офиса работают по всему Израилю, от севера до юга, ВКЛЮЧАЯ ЭЙЛАТ, и могут помочь в решении ваших проблем.

Гонорар за нашу работу выплачивается только после успешного решения проблемы.

Звоните по телефону: 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски).

Наш сайт на русском языке — www.law-ru.co.il

На правах рекламы