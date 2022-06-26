Как правильно адаптировать собаку к новому дому

Как говорится, друзей не купишь, но их можно завести. А если друг еще и четвероногий, то его преданность, ласка и любовь вам бесспорно гарантированы.

Для любящих хозяев домашние животные становятся полноценными членами семьи. Но прежде, чем заводить пушистого друга, стоит понимать, что это очень ответственный шаг, и поначалу могут возникать различные трудности.

Если вы решили завести собаку, то, вероятно, уже знаете о достоинствах такого друга. Исследования показывают, что собаки помогают справиться с одиночеством и способствуют здоровому образу жизни, поскольку их нужно регулярно выгуливать и активно с ними играть. Но собака – это не только отдых и развлечения, важно помнить, что ей необходимо воспитание и уход, которые могут занимать немало времени.

Советы от Доктора Пола Слон, сертифицированного ветеринара и директора по научным связям Royal Canin Israel.

Первые шаги с новым любимцем

Начать стоит с более близкого знакомства с собакой, прежде чем принимать окончательное решение.

Если вы берете собаку в питомнике или у заводчика, лучше несколько раз предварительно навестить ее в привычной для животного обстановке, познакомить со всеми домочадцами и погулять с ней в спокойном и тихом месте. Еще можно попросить взять животное к себе на несколько дней, чтобы понять, насколько вы подходите друг другу.

Завести собаку — не обязательно значит взять в дом маленького щенка. Ваш питомец может прийти к вам и взрослым, важно только правильно выстроить с ним общение.

Преимущества взрослой собаки:

скорее всего она знает, как правильно вести себя с человеком и жить в доме/квартире,

возможно, она знакома с некоторыми командами,

даже если пес «уличный» и никогда не жил в доме, его интеллект позволяет ему быстрее научиться справлять нужду во время прогулки,

взрослая собака экономит хозяевам множество времени – с ней намного проще в первые дни, чем с маленьким щенком,

вы сразу получаете полное представление о размере и характере собаки.

Если у собаки непростая история и связанные с этим поведенческие проблемы, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам в питомник или прибегнуть к услугам зоопсихолога или дрессировщика.

На что стоит обратить внимание в первую очередь?

Прежде чем забрать собаку домой, понаблюдайте за ней, чтобы понять, насколько совместимы ваши характеры. Узнайте ответы на несколько важных вопросов:

Сколько собаке лет? Какой её жизнь была прежде? Был ли у неё хозяин или нет? Как она себя ведет? Есть ли страхи, и какие они? Есть ли у неё особенности поведения? Как собака общается с другими животными, реагирует на детей и взрослых людей? Известно ли, как эта собака реагирует на перемены и смену обстановки? Выносит ли она одиночество? Сможет ли оставаться дома одна, или ей постоянно нужна компания?

Новый питомец – это бег на длинную дистанцию

Прежде чем взять собаку из приюта, подготовьтесь сами и подготовьте близких к этому решению. Помните, что животное потребует много вашего внимания и времени. Его нужно регулярно выгуливать, дрессировать, следить за его здоровьем.

Вам предстоит выстраивать долгосрочные отношения, ведь вы будете вместе как минимум ближайшие 10 лет! Ваше отношение к собаке с самого начала не только ускорит ее адаптацию в новом доме, но и заложит фундамент на будущее.

Важные правила при появлении в доме собаки:

Когда животное впервые окажется у вас дома, сохраняйте спокойствие и действуйте аккуратно. Дайте собаке возможность постепенно изучить свою новую территорию и познакомиться с семьей в течение нескольких следующих дней.

Следите за первыми встречами детей и питомца. Если у вас маленькие дети, разрешайте им играть с собакой только под наблюдением взрослых, чтобы не напугать животное.

Если в доме есть другие домашние животные, знакомство между ними должно происходить постепенно, а если это тоже собака, то сначала им необходимо встретиться на нейтральной территории, а не внутри вашего дома, так как собаки – территориальные животные.

Не стоит чрезмерно баловать питомца. Большинство людей с жалостью относятся к собакам, стараясь компенсировать им тяжелое «уличное» время, испытывая естественное желание помочь им чувствовать себя комфортно в новом доме. При этом хозяева могут чрезмерно баловать собаку, что приведет к появлению у животного нежелательных привычек и к проблемам в будущем. Собаке необходим четкий набор правил поведения — это убережет ее от стресса в непонятной для нее ситуации.

Последовательность и терпение. В первую очередь рекомендуется приучить собаку к правилам дома, а затем – к правильному поведению на улице. Чтобы уменьшить у нее чувство покинутости и тревожность, следует выходить из дома без особых ритуалов и так же возвращаться домой.

Предотвращение любого агрессивного поведения является обязательной частью процесса воспитания. Обращайте внимание на любое проявление агрессии со стороны собаки и реагируйте немедленно, а главное систематически, чтобы тем самым уменьшить проблемы с поведением в будущем. Если у вас не получается справиться с агрессией у животного, лучше обратиться к кинологу или специалисту по поведению.

Важно помнить: все должно происходить в позитивном ключе, следует избегать применения силы и жестких мер.

Заводя собаку, вы берете на себя очень важное обязательство, поэтому такой шаг необходимо заранее тщательно обдумать. Однако если ваше решение будет взвешенным, оно окупится полными взаимопонимания отношениями между вами и вашим питомцем.