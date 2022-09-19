«Лебединые озера» из Штутгарта

Труппа Gauthier Dance Company представляет четыре одноактных балета четырех ведущих мировых хореографов. Четыре интерпретации классического «Лебединого озера» от Марко Гёке, Мари Шуинар, Хофеша Шехтера и Каэтано Сото.

С 20 по 22 октября 2022 года. Оперный театр Тель-Авива.

«Лебединое озеро». Стоит упомянуть название этого канонического балета, как в наши ассоциации вплывают по глади озера в лунном свете маленькие лебеди, принц Зигфрид, разрывающийся между Одеттой и Одиллией, злой колдун Ротбарт.

Количество интерпретаций этого балета Чайковского, причем не только на балетной сцене, близится к бесконечности — от строго- классических до пародийных, от кино до перфомансов. Можно ли еще что-то рассказать о Лебедином озере? Можно — если придумать новый формат для старой сказки…

Так что, в этот раз — вовсе не традиционное и вовсе не классическое «Лебединое озеро», точнее «Озера» из Штутгарта. Эрик Готье, руководитель Штутгартского балета, придумал оммаж истории балета в современном духе, попросив четырех ведущих хореографов наших дней создать свои версии «Лебединого озера» для труппы Theaterhaus Stuttgart. Эти одноактные балеты не являются перетекающими одна в другую частями спектакля, а представляют четыре адаптации: «Лебединые озера» во множественном числе, столь разнообразные и непохожие, как непохожи по своей стилистике и балетному лексикону хореографы Марко Гёке, Мари Шуинар, Хофеш Шехтер и Каэтано Сото, каждый создавший новую картину на казалось бы столь известную тему.

Редко когда можно найти повод, который объединяет четырех ведущих хореографов мира вокруг одной истории. Эрику Готье, благодаря культу вокруг «Лебединого озера», это удалось в этом фантастическом и одновременно непринужденном проекте, танцоры которого, кажется, могут переключаться между разными стилями одним щелчком выключателя.

Четыре части «Лебединых озер» скорее «вдохновлены» Хофешем Шехтером, Мари Шуинар, Каэтано Сато и Марко Гёке, взявшими один аспект или тему из оригинала, а затем развивших их в своем собственном уникальном стиле.

Не так уж сложно увидеть танцоров в виде стаи лебедей, но вот так – экстравагантно, эксцентрично, неожиданно, по-новому энергично, трепетно – только в этом спектакле.

Чувственный опыт Мари Шуинар: Le Chant Du Cygne: Le Lac (Лебединая песня: озеро).

Ни одна другая женщина-хореограф так не связана с авангардом, как канадская хореограф Мари Шуинар, возглавляющая свою компанию Compagnie Marie Chouinard с 1990 года. На сегодняшний день в более чем 50 постановках она прославляет танец как священное, духовное искусство, всегда ища то, что она называет «тайной» — невидимую, изначальную жизненную энергия в телах. Ее спектакли входят в репертуар самых известных танцевальных коллективов мира, в том числе, и в репертуар Gauthier Dance.

Le Chant Du Cygne: Le Lac — захватывающий чувственный опыт, в котором сливаются танец, электронная музыка (адаптация знаменитой музыки Чайковского) и видеопроекции.

«Swan Cake» Хофеша Шехтера — первая работа англо-израильского хореографа для Gauthier Dance. Работа взрывной энергии: восемь танцоров все время находятся на сцене, они не останавливаются ни на мгновение, танцуя в трансе, в темном лебедином рейве, используя типичную шехтеровскую лексику движения.

Вместо красивых, чистых и незапятнанных лебедей, Шехтер показывает гонимых людей, у которых нет ни дома, ни места, ни выбора – ничего, кроме желаний, фантазий и мечтаний.

Партнерство между Gauthier Dance и Хофешем Шехтером зародилось в 2017 году, когда культовое произведение Шехтера «Восстание» было частью постановки Mega Israel на открытии 2-го Международного танцевального фестиваля COLORS. С тех пор Шехтер и Gauthier Dance поддерживают связь.

Волшебное превращение Каэтано Сото: БЕЗ НАЗВАНИЯ ДЛЯ 7 ТАНЦОРОВ

Испанец Каэтано Сото – постоянный хореограф Gauthier Dance. Трудно сказать, кем он больше любим — танцорами или публикой Театрахауса. Его яркая хореография Conrazoncorazon и особенно Malasangre — два величайших хита в репертуаре труппы: чрезвычайно динамичные, настроенные на горячие латиноамериканские ритмы, танцоры одеты в фантастические костюмы, созданные самим Сото, отличительными чертами которого являются необычные идеи и необычная музыка.

В «Swan Lakes» 7 танцоров Каэтано Сато танцуют в обтягивающих с ног до головы черных костюмах на черном фоне. Танцоры кажутся невероятно гибкими существами — как будто тела ломаются и восстанавливаются в скульптурных картинах-трансформациях.

Танцоры Сото, возможно, не похожи на лебедей, но можно легко представить, что все это происходит на мрачном ночном берегу озера. Волшебные моменты превращения человека в животное, женщины в лебедя — в сопровождении музыки молодого современного шотландского композитора Питера Грегсона.

Марко Гёке. Shara Nur

Марко Гёке — многолетний хореограф Gauthier Dance, ныне директор Государственного балета в Ганновере, придумал «Шара Нур» — мрачную трепетную постановку.

Шара Нур — название маленького озера на острове Ольхон в озере Байкал. Туман окутывает сцену, а из дымки под музыку Бьорк появляются танцоры в красных рубашках и черных брюках. Нервные, фрагментированные, но невероятно точные движения.

Для немецкого хореографа Марко Гёке это уже второй спектакль, вдохновленный «Лебединым озером». В своей новой работе Shara Nur он исследует то, как балетная мечта об идеальном классическом балете может выглядеть сегодня с группой танцоров-мужчин в сопровождении музыки Бьорк и Джессы Каллерт.

В работах Гёке присутствует индивидуальная узнаваемая атмосфера — мистическая, волшебная, иногда абсурдная. Язык его хореографии тоже уникален: Гёке концентрируется на движениях тела, рук и кистей, с нервными выворотами, трепещущими, волнообразными и дрожащими движениями. Он творит в манере причудливой и новаторской. Гёке — мистик современного балета, достигающий в своей хореографии глубины философских притч. Благодаря его спектаклям осознают, насколько безграничны возможности танца тогда, когда за каждым движением стоит мысль, уникальный хореографический язык в сочетании с невероятной пластикой.

Gauthier Dance Company

Танцевальная труппа Штутгартского театра – это молодая, динамично развивающаяся танцевальная труппа в составе 16 исполнителей под руководством танцовщика, хореографа и музыканта Эрика Готье. Компания представляет современный балет в постановках Готье, а также хореографов с мировым именем, среди которых Мауро Бигонцетти, Уильям Форсайт, Иржи Килиан, Ицик Галили, Соль Леон и Пол Лайтфут, Ханс ван Манен, Хофеш Шехтер, Охад Нахарин, Шарон Эяль и Гай Бехар, Ричард Сигал,

Начо Дуато, Марко Гёке, Эд Вуббе, Рони Хавер и Гай Вайцман, Надав Зельнер.

Созданная в октябре 2007 года компания «Готье Данс» утвердила свое положение на немецкой танцевальной сцене с рекордной скоростью и быстро стала международным брендом. В течение первых лет залогом ее быстрого роста были оригинальные

юмористические спектакли, привлекшие широкую молодежную аудиторию. Сегодня программа все также рассчитана на массового зрителя, но предлагает большее разнообразие стилей и настроений. Летом 2010 года увидел свет первый полнометражный спектакль «Готье Данс» – «Поппея/Поппея» Кристиана Шпука, которую британский журнал «Dance Europe» включил в число десяти лучших постановок сезона 2009/2010. В 2011 году Шпук получил за нее немецкую театральную премию «Der Faust». Двумя годами позже «премия немецкой академии» снова досталась участнику «Готье Данс»: Анна Сухейла Хармс удостоилась «Der Faust-2013» как лучшая танцовщица. Компания известна смелыми экспериментами. После создания 3D-версии хореографического этюда «Threesome», снятой в поддержку фильма Вима Вендерса «Пина» и продемонстрированной 50-тысячной аудитории немецкого артхаусного кино, следующим рубежом стала 3D-версия «Поппеи/Поппеи» – первый полнометражный спектакль, снятый в таком формате. Она была показана франко-германским телеканалом «Arte» в 2014 году.

По мере роста известности «Готье Данс» развивалось сотрудничество компании с ведущими мировыми хореографами. Новой вехой в развитии компании в 2016 году стал «Нижинский» Марко Гёке, балет-исследование, получивший равное признание критиков и зрителей. Он был удостоен двух премий «Danza&Danza» и стал первым победителем в новой номинации «выбор публики» немецкого специализированного журнала «Tanz» за 2017 год.

В марте 2017 года компания «Готье Данс» отпраздновала свое десятилетие юбилейной программой «Big Fat Ten». Летом 2018 года вышел спектакль «Гранд-дамы» (Grandes Dames), посвященный великим женщинам мира танца.

Помимо спектаклей на домашней сцене, компания активно гастролирует, выступая в танцевальных столицах мира: Торонто, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Монако, Квебеке, Монреале, Берлине и Чикаго.

«Готье Данс» реализует социальную образовательную программу «Gauthier Dance Mobile», первую такого рода в Германии. Со специально подобранным репертуаром из произведений, которые могут быть поставлены в небольших помещениях, труппа

приносит современный танец людям, лишенным возможности самостоятельно посетить

театр. «Gauthier Dance Mobile» выступает в молодежных центрах, госпиталях и домах

престарелых.

Штутгартский театр, начавший работу в 1985 году, – это уникальный культурный центр, на четырех сценах которого разворачиваются театральные представления, музыкальные концерты, балет, кабаре, литературные и политические дискуссии и многое другое. «Готье Данс» – первая компания современного танца, получившая резиденцию в театре.

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Gauthier Dance Company. Swan Lakes

Хореографы: Каэтано Сото, Мари Шуинар, Марко Гёко, Хофеш Шехтер

Четверг | 20.10.2022 | 20:00

Пятница | 21.10.2022 | 13:00

Суббота | 22.10.2022 | 20:00

Оперный театр Шломо Лахат, бульвар Шауль а-Мелех, 19, Тель-Авив

Билеты https://cursor.kassa.co.il/announce/72594