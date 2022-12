Мега-звезды европейских танцполов Наташа Райт и Кевин Маккой выступят в Ашдоде на грандиозной новогодней вечер

Вечер будут вести популярные радиоведущие Влад Зерницкий и Игорь Красковский. Вечеринка будет проходить начиная с 20:00 до двух ночи в ашдодском зале торжеств «Адама».

Вместе с кумирами 1990-х и 2000-х гостей новогоднего праздника будут встречать знаменитые израильские исполнители и диджеи, которые порадуют веселящихся ашдодцев и гостей города любимыми хитами, соответствующими настроению этого праздника. Качественный звук и современный фантастический свет, легкие закуски, приятные встречи и отличное, слегка ностальгическое настроение, станут настоящим подарком для всех, кто соберется в этом зале!

Обладательница мощного и узнаваемого голоса нидерландка с южноамериканскими корнями Наташа Райт приобрела международную известность в 1990-х годах благодаря сольному мегашлягеру Party of One, бессмертной What is Love, исполненной с Haddaway, и двум суперхитам с DJ BoBo (Freedom и Love is the Price). После первой же совместной записи Haddaway пригласил яркую певицу в свой большой трехлетний мировой тур, а за исполнение ведущего вокала в песнях DJ Bobo Наташа Райт дважды награждалась престижной музыкальной премией Golden record.

Однако всемирная слава и повсеместная узнаваемость пришла к ней в 2000-м году вместе с участием в немецко-американском дуэте La Bouche, где она успешно сменила прежнюю солистку Мелани Торнтон. Треки Be My Lover и Sweet Dreams в ее исполнении навсегда вошли в золотые коллекции мировых радиостанций и дискоклубов.

Американский певец, композитор и продюсер Кевин Маккой начал свою сольную карьеру в Германии, где сотрудничал со всемирно известным музыкальным лейблом EMI (тогда им были записаны хиты Where Is Your Dream с Овой Стил и Still I’m Sad с Hydra) и студией Дитера Болена. В компании создателя Modern Talking Маккой под именем JoJo Max записал знаменитые рэп-партии к синглам Don’t Play My Song (Remix ’98) для Sign O’ Soul, Do Wah Diddy Diddy ‘9 для A La Carte, The Turbo Megamix Vol. 2 и сингл-ремикс You’re A Woman ’98 для Bad Boys Blue, а также несколько рэп-ремиксов для Дитера Болена и Томаса Андерса.

Поступившее в 1998 году приглашение стать солистом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue вывело, наконец, певца на суперзвездную орбиту, на которой он вращается до сих пор, даря мировой публике танцевальные версии неувядающих хитов группы Bad Boys Blue и удивляя завсегдатаев дискотек новыми модными композициями.

Большая новогодняя вечеринка с участием таких знаменитостей, как Наташа Райт и Кевин Маккой, может стать одним из самых ярких впечатлений уходящего года. Встречайте праздник весело! Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь!

Праздничная новогодняя вечеринка 2022 в Ашдоде организована Отделом культуры муниципалитета Ашдода под руководством заместителя мэра Эли Нахта.

Вход на дискотеку открыт для всех, кому уже исполнилось 25 лет.

Билеты на новогоднюю дискотеку субсидированы. Цена билета включает вход на мероприятие и легкие закуски

Заказ билетов: https://cursor.kassa.co.il/announce/73250