На арене наши любимые питомцы!

Международная выставка собак снова в Израиле. Но теперь не обойдется и без кошек

Теплые солнечные дни – самое время выбраться из дома. А особенно приятно, когда есть хороший повод. Совсем скоро в Израиле пройдет мероприятие, которого ждали все любители наших четвероногих друзей – крупнейшая международная выставка собак.

В течение двух дней, 11 и 12 марта в Тель-Авивском центре «Экспо» состоится международная выставка под эгидой французского производителя продуктов питания класса премиум для кошек и собак Royal Canin в сотрудничестве с Израильским клубом собаководства.

В мероприятии примут участие сотни собак десятков различных пород, в том числе овчарки, доберманы, молоссы, пинчеры, шнауцеры, доги, терьеры, шпицы, гончие, ретриверы, спаниели и многие другие. Соревнования и конкурсы будут проходить в течение двух дней на 6 аренах. Зрителей ждут спортивные и дисциплинарные выступления собак, а также захватывающая борьба за звание звезды шоу.

Собак будут оценивать по различным критериям, которые включают внешний вид, телосложение, характер, возраст и пол а также уникальные характеристики породы. Победители каждой категории продолжат соревноваться между собой за желанный титул звезды выставки.

Кроме того, для развлечения зрителей пройдут различные шоу, такие как аджилити – вид спорта, в котором команды из человека и собаки соревнуются в преодолении препятствий и барьеров; показательные выступления рабочих и служебных собак, демонстрирующих выдержку, умение защищать и спасать; фрисби и танцы с собаками, а также другие дисциплины, которые чудесно укрепляют связь между человеком и его питомцем.

Впервые за много лет кошек и собак можно будет увидеть вместе на одной выставке! В рамках мероприятия в субботу состоится также выставка кошек, в которой примут участие около сотни животных самых редких в Израиле и во всем мире пород, в том числе селкирк-рекс с кудрявой как у овечек шерстью, манчкин, мейн-кун, самая маленькая в мире кошка той-боб, сомалийская, золотая шиншилла, сфинкс и другие. Помимо своей красоты, кошки продемонстрируют уникальные характеры и будут соревноваться примерно в десяти конкурсах за различные титулы, включая звание BEST IN SHOW.

По словам Таля Яффе, пресс-секретаря Израильского клуба собаководства, «это шоу — настоящий праздник для любителей собак и кошек. В этом году оно пройдет еще и в пятницу, чтобы дать возможность посетить его людям, соблюдающим субботу. Цель выставки, прежде всего, состоит в том, чтобы приблизить широкую публику к миру породистых животных, научиться их понимать и, конечно же, узнать и оценить различные характеристики каждой породы».

Эти Бен Давид, директор Royal Canin Israel по профессиональным вопросам, добавила: «Мы очень довольны сотрудничеством с Израильской ассоциацией собаководства, которая является для нас естественным партнером. Royal Canin поощряет ответственное разведение животных, чтобы в мире не было брошенных питомцев, и предлагает питание и продукты для поддержания здоровья, адаптированные к породам, возрасту и потребностям организма собак всех видов».

Что имеется в виду под термином «ответственное разведение»? Это означает, что заводчик посвящает время тому, чтобы узнать о породе как можно больше, старается сохранить свойства, присущие данной породе, следит за тем, чтобы его щенки попадали к людям, которые обеспечат их любовью и заботой на всю жизнь. А новые семьи их щенков могут обратиться к ним с любыми вопросами или проблемами, которые возникают на протяжении всей жизни собаки.

Израильский клуб собаководства и Royal Сanin поддерживают ответственное разведение, распространяя знания и организовывая выставки породистых животных. Приходите на выставку, и вы без сомнения получите массу приятных впечатлений от встречи с нашими меньшими братьями!

Международная выставка собак состоится в выставочном центре «Экспо» в Тель-Авиве

в пятницу и субботу, 11 и 12 марта с 09:00 до 15:30.

Соревнования собак будут проводиться на открытом воздухе и в павильоне № 11.

Выставка кошек пройдет в павильоне № 12 (только в субботу).

Есть билеты на один или два дня, сейчас их можно купить по сниженной цене (начиная с 45 шек.) по ссылке https://www.eventer.co.il/mtk07 . Для детей до 5 лет вход бесплатный.

Подробнее о выставке: на сайте или на странице Израильского клуба собаководства в Facebook.

* Собаки и кошки, не зарегистрированные в качестве участников конкурса, на выставку не допускаются.

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