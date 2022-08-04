Samsung Wellness – новые инновации от Samsung

18:05, Сегодня
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Фото: Агентство Партизан

Чем больше связанных устройств, тем удобнее пользовательский интерфейс. Например, во время тренировок или программ медитации на телевизорах Samsung Smart TV или Galaxy Tabs дома ваш подсчет калорий и частота сердечных сокращений отслеживаются на ваших Galaxy Watch, но отображаются на большом экране для более удобного доступа.

Часы Galaxy Watch также распознают, когда вы засыпаете, и в ответ автоматически приглушают свет и выключают кондиционеры.

Автор: TaeJong Jay Yang, исполнительный вице-президент и руководитель группы исследований и разработок в области здравоохранения Mobile eXperience Business, Samsung Electronics

На следующей неделе Samsung представит свою последнюю линейку инновационных продуктов, призванных улучшить повседневную жизнь пользователей, включая обновления, расширяющие возможности для фитнеса и поддержания хорошего самочувствия. В преддверии презентации мы хотели бы рассказать о прогрессе, которого мы достигли в вопросах заботы о здоровье.

Мир вступил в новую эру заботы о своем здоровье, и у людей наблюдается стремление к контролю состояния своего здоровья. Раньше понятие здоровья было простым, но теперь каждый определяет здоровье и хорошее самочувствие по своим собственным критериям. Чтобы помочь людям в этом, Samsung стремится обеспечить каждому доступ к необходимым им ресурсам, чтобы они могли работать над самосовершенствованием.

С этой целью мы сосредоточились на установлении новых стандартов в области здравоохранения в нашей серии Galaxy Watch и в нашем более широком портфолио продуктов. Мы установили три ключевых направления, чтобы помочь людям достичь своих собственных целей: инновации в области датчиков, призванных контролировать наше здоровье и широкое сотрудничество в этой сфере.

Усовершенствованные датчики для более важной информации

Чтобы выработать более здоровые привычки и достичь поставленных целей, важно лучше узнать себя. Для наших пользователей это путешествие начинается с инновационного датчика Samsung BioActive. Датчик BioActive предоставляет точные и исчерпывающие данные о состоянии здоровья, а также полезные сведения и рекомендации, которые пользователи могут использовать на пути к здоровью и благополучию.

Датчик BioActive, впервые представленный в Galaxy Watch 4, использует уникальный единый чип, объединяющий три мощных датчика состояния здоровья — оптический датчик частоты сердечных сокращений (PPG), электрический для считывания данных работы сердца (ЭКГ) и анализ биоэлектрического импеданса (BIA) — и все это в одном компактном устройстве. Его дизайн повышает производительность и обеспечивает удобное встраивание для повышения точности и круглосуточного использования. Это помогает пользователям углубить понимание своего здоровья, побуждает к действиям и укрепляет хорошие привычки, которые помогут им достичь своих целей.

Этот датчик дает представление обо всех аспектах здоровья, но мы хотели бы выделить две ключевые области: сон и состояние организма. Здоровый сон, как известно, необходим для общего состояния здоровья. В Samsung мы серьезно относимся к тому, чтобы помочь людям лучше спать. Мы представили различные инструменты для отслеживания качества сна и запустили индивидуальную программу обучения здоровому сну, цель которой — помочь пользователям получить более спокойный ночной сон.

 

В вопросе фитнеса, цели у всех разные. Вот почему датчик BioActive также измеряет состав тела, что расширяет знания пользователей о своем физическом здоровье, а не только о снижении веса. Датчик посылает микротоки для измерения веса, набранных скелетных мышц, потерянного жира и уровня воды в организме относительно поставленных целей, помогая пользователям достигать целей и отслеживать то, что для них важно.

Несмотря на эти достижения, мы по-прежнему привержены безопасному и конфиденциальному сбору данных, чтобы обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. Все медицинские данные шифруются и защищаются на самом устройстве и охраняются системой Knox, гарантируя, что информация пользователей будет изолирована от несанкционированных проникновений.

Ваше оздоровление на всех устройствах

Мы также предоставляем инструменты, которые позволяют потребителям отслеживать общее состояние здоровья и самочувствие — дома, в тренажерном зале или в дороге. Приложение Samsung Health, которым пользуются более 200 миллионов пользователей по всему миру, является центром медицинского обслуживания Samsung на широком спектре устройств, от смарт-часов до смартфонов, планшетов и даже телевизоров. Приложение — целостный центр здоровья, который объединяет возможности мониторинга физической формы, хорошего самочувствия и здоровья — записывает и компилирует все виды данных о здоровье и информации об активности, представляет их интуитивно и дает рекомендации о том, как использовать эти данные для достижения максимальных результатов. Собранная информация является всеобъемлющей, простой для понимания и побуждает к позитивным действиям.

Чем больше связанных устройств, тем удобнее пользовательский интерфейс. Например, во время тренировок или программ медитации на телевизорах Samsung Smart TV или Galaxy Tabs дома ваш подсчет калорий и частота сердечных сокращений отслеживаются на ваших Galaxy Watch, но отображаются на большом экране для более удобного доступа. Часы Galaxy Watch также распознают, когда вы засыпаете, и в ответ автоматически приглушают свет и выключают кондиционеры.

Открытое сотрудничество означает лучшая забота о здоровье

Чтобы предоставить нашим пользователям наилучшие возможности, мы сотрудничаем с другими лидерами в области технологий и здорового образа жизни. С помощью нашей технологии мы создали прочную основу и приветствуем сотрудничество в рамках нашей открытой экосистемы, которая часто служит инкубатором для новых интересных приложений, услуг и функций. В сотрудничестве с Google мы совместно разработали Wear OS и Health Connect, чтобы больше пользователей могли присоединиться к единой платформе и воспользоваться преимуществами новых услуг и решений для удовлетворения всех потребностей.

Samsung активно сотрудничает со сторонними экспертами, исследовательскими центрами и университетами для дальнейшего совершенствования возможностей носимых устройств отслеживания и анализа, включая Национальный фонд сна (National Sleep Foundation for sleep), Лабораторию сна Калифорнийского университета в Сан-Диего и Исследовательскую лабораторию гипоксии Калифорнийского университета в Сан-Франциско для исследования сна и количества кислорода в крови, а также Университет штата Луизиана, Центр биомедицинских исследований Пеннингтона и Онкологический центр Гавайского университета для исследований BIA, и это лишь часть из наших совместных работа в рамках концепции сотрудничества. Мы также стремимся исследовать новые способы использования наших медицинских решений в медицинской сфере. В ближайшие месяцы мы сосредоточимся на разработке дополнительных инструментов и ресурсов, которые окажут поддержку медицинскому сообществу и дадут нашим пользователям более целостное представление о своих медицинских данных.

Будущие перспективы для защиты здоровья и хорошего самочувствия

За последние несколько лет многие люди во всем мире приобрели новые привычки и интересы. Для многих это включает в себя большую осведомленность о физическом и психическом здоровье, а также о здоровом сне. Чтобы удовлетворить этот спрос, Samsung продолжает расширение линейки Galaxy Watch, чтобы лучше удовлетворять многие уникальные потребности наших пользователей, особенно тех, кто любит активный отдых.

мужчина в очках фото

Агентство Партизан

Однако наша работа на этом не останавливается. Мы постоянно внедряем инновации и инвестируем в исследования и разработки, а также изучаем новые способы работы с нашими надежными партнерами. Благодаря открытому сотрудничеству и целенаправленным инновациям мы обеспечим наших пользователей передовыми технологиями, которые позволят им лучше понять свой разум и тело для действительно интегрированного, целостного опыта здоровья и хорошего самочувствия.

Мы не можем дождаться, когда вы увидите, что будет дальше. Не забудьте подписаться на Galaxy Unpacked 10 августа в 9:00 по восточному времени на Samsung.com.

Видео о Samsung BioActive https://youtu.be/gTz7rWsJy5Q

Больше о продуктах компании вы можете прочесть на сайте по ссылке https://news.samsung.com/global

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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