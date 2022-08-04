Samsung Wellness – новые инновации от Samsung

Чем больше связанных устройств, тем удобнее пользовательский интерфейс. Например, во время тренировок или программ медитации на телевизорах Samsung Smart TV или Galaxy Tabs дома ваш подсчет калорий и частота сердечных сокращений отслеживаются на ваших Galaxy Watch, но отображаются на большом экране для более удобного доступа.

Часы Galaxy Watch также распознают, когда вы засыпаете, и в ответ автоматически приглушают свет и выключают кондиционеры.

Автор: TaeJong Jay Yang, исполнительный вице-президент и руководитель группы исследований и разработок в области здравоохранения Mobile eXperience Business, Samsung Electronics

На следующей неделе Samsung представит свою последнюю линейку инновационных продуктов, призванных улучшить повседневную жизнь пользователей, включая обновления, расширяющие возможности для фитнеса и поддержания хорошего самочувствия. В преддверии презентации мы хотели бы рассказать о прогрессе, которого мы достигли в вопросах заботы о здоровье.

Мир вступил в новую эру заботы о своем здоровье, и у людей наблюдается стремление к контролю состояния своего здоровья. Раньше понятие здоровья было простым, но теперь каждый определяет здоровье и хорошее самочувствие по своим собственным критериям. Чтобы помочь людям в этом, Samsung стремится обеспечить каждому доступ к необходимым им ресурсам, чтобы они могли работать над самосовершенствованием.

С этой целью мы сосредоточились на установлении новых стандартов в области здравоохранения в нашей серии Galaxy Watch и в нашем более широком портфолио продуктов. Мы установили три ключевых направления, чтобы помочь людям достичь своих собственных целей: инновации в области датчиков, призванных контролировать наше здоровье и широкое сотрудничество в этой сфере.

Усовершенствованные датчики для более важной информации

Чтобы выработать более здоровые привычки и достичь поставленных целей, важно лучше узнать себя. Для наших пользователей это путешествие начинается с инновационного датчика Samsung BioActive. Датчик BioActive предоставляет точные и исчерпывающие данные о состоянии здоровья, а также полезные сведения и рекомендации, которые пользователи могут использовать на пути к здоровью и благополучию.

Датчик BioActive, впервые представленный в Galaxy Watch 4, использует уникальный единый чип, объединяющий три мощных датчика состояния здоровья — оптический датчик частоты сердечных сокращений (PPG), электрический для считывания данных работы сердца (ЭКГ) и анализ биоэлектрического импеданса (BIA) — и все это в одном компактном устройстве. Его дизайн повышает производительность и обеспечивает удобное встраивание для повышения точности и круглосуточного использования. Это помогает пользователям углубить понимание своего здоровья, побуждает к действиям и укрепляет хорошие привычки, которые помогут им достичь своих целей.

Этот датчик дает представление обо всех аспектах здоровья, но мы хотели бы выделить две ключевые области: сон и состояние организма. Здоровый сон, как известно, необходим для общего состояния здоровья. В Samsung мы серьезно относимся к тому, чтобы помочь людям лучше спать. Мы представили различные инструменты для отслеживания качества сна и запустили индивидуальную программу обучения здоровому сну, цель которой — помочь пользователям получить более спокойный ночной сон.

В вопросе фитнеса, цели у всех разные. Вот почему датчик BioActive также измеряет состав тела, что расширяет знания пользователей о своем физическом здоровье, а не только о снижении веса. Датчик посылает микротоки для измерения веса, набранных скелетных мышц, потерянного жира и уровня воды в организме относительно поставленных целей, помогая пользователям достигать целей и отслеживать то, что для них важно.

Несмотря на эти достижения, мы по-прежнему привержены безопасному и конфиденциальному сбору данных, чтобы обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. Все медицинские данные шифруются и защищаются на самом устройстве и охраняются системой Knox, гарантируя, что информация пользователей будет изолирована от несанкционированных проникновений.

Ваше оздоровление на всех устройствах

Мы также предоставляем инструменты, которые позволяют потребителям отслеживать общее состояние здоровья и самочувствие — дома, в тренажерном зале или в дороге. Приложение Samsung Health, которым пользуются более 200 миллионов пользователей по всему миру, является центром медицинского обслуживания Samsung на широком спектре устройств, от смарт-часов до смартфонов, планшетов и даже телевизоров. Приложение — целостный центр здоровья, который объединяет возможности мониторинга физической формы, хорошего самочувствия и здоровья — записывает и компилирует все виды данных о здоровье и информации об активности, представляет их интуитивно и дает рекомендации о том, как использовать эти данные для достижения максимальных результатов. Собранная информация является всеобъемлющей, простой для понимания и побуждает к позитивным действиям.

Чем больше связанных устройств, тем удобнее пользовательский интерфейс. Например, во время тренировок или программ медитации на телевизорах Samsung Smart TV или Galaxy Tabs дома ваш подсчет калорий и частота сердечных сокращений отслеживаются на ваших Galaxy Watch, но отображаются на большом экране для более удобного доступа. Часы Galaxy Watch также распознают, когда вы засыпаете, и в ответ автоматически приглушают свет и выключают кондиционеры.

Открытое сотрудничество означает лучшая забота о здоровье

Чтобы предоставить нашим пользователям наилучшие возможности, мы сотрудничаем с другими лидерами в области технологий и здорового образа жизни. С помощью нашей технологии мы создали прочную основу и приветствуем сотрудничество в рамках нашей открытой экосистемы, которая часто служит инкубатором для новых интересных приложений, услуг и функций. В сотрудничестве с Google мы совместно разработали Wear OS и Health Connect, чтобы больше пользователей могли присоединиться к единой платформе и воспользоваться преимуществами новых услуг и решений для удовлетворения всех потребностей.

Samsung активно сотрудничает со сторонними экспертами, исследовательскими центрами и университетами для дальнейшего совершенствования возможностей носимых устройств отслеживания и анализа, включая Национальный фонд сна (National Sleep Foundation for sleep), Лабораторию сна Калифорнийского университета в Сан-Диего и Исследовательскую лабораторию гипоксии Калифорнийского университета в Сан-Франциско для исследования сна и количества кислорода в крови, а также Университет штата Луизиана, Центр биомедицинских исследований Пеннингтона и Онкологический центр Гавайского университета для исследований BIA, и это лишь часть из наших совместных работа в рамках концепции сотрудничества. Мы также стремимся исследовать новые способы использования наших медицинских решений в медицинской сфере. В ближайшие месяцы мы сосредоточимся на разработке дополнительных инструментов и ресурсов, которые окажут поддержку медицинскому сообществу и дадут нашим пользователям более целостное представление о своих медицинских данных.

Будущие перспективы для защиты здоровья и хорошего самочувствия

За последние несколько лет многие люди во всем мире приобрели новые привычки и интересы. Для многих это включает в себя большую осведомленность о физическом и психическом здоровье, а также о здоровом сне. Чтобы удовлетворить этот спрос, Samsung продолжает расширение линейки Galaxy Watch, чтобы лучше удовлетворять многие уникальные потребности наших пользователей, особенно тех, кто любит активный отдых.

Однако наша работа на этом не останавливается. Мы постоянно внедряем инновации и инвестируем в исследования и разработки, а также изучаем новые способы работы с нашими надежными партнерами. Благодаря открытому сотрудничеству и целенаправленным инновациям мы обеспечим наших пользователей передовыми технологиями, которые позволят им лучше понять свой разум и тело для действительно интегрированного, целостного опыта здоровья и хорошего самочувствия.

Мы не можем дождаться, когда вы увидите, что будет дальше. Не забудьте подписаться на Galaxy Unpacked 10 августа в 9:00 по восточному времени на Samsung.com.

Видео о Samsung BioActive https://youtu.be/gTz7rWsJy5Q