Tel-Aviv Dance 2022

В эти дни в Центре Сюзан Далаль проходит традиционный летний фестиваль Tel Aviv Dance 2022. В рамках фестиваля представлены 28 спектаклей самых разных направлений и стилей, включая премьеры израильских известных хореографов, зарубежные постановки, шоу и мастер-классы для детей и всей семьи и многое другое.

Впервые в рамках Фестиваля будет проходить пятидневная хип-хоп программа, в центре которой будет джем хип-хопа на площади Центра Сузан Далаль, открытый для публики — с бесплатным входом, в сотрудничестве и при поддержке муниципалитета Тель-Авива, посольств США и Испании. Во время джем-мероприятия будет организовано показательное соревнование в 4 разных категориях среди ведущих исполнителей хип-хопа Израиля.

В программе примут участие известные хип-хоп танцоры из-за рубежа в сотрудничестве с израильским хип-хоп сообществом. В числе гостей: Генри Макмилиан, он же Link — один из основателей хип-хоп танца в Нью-Йорке; Orb — ведущий танцор, обладатель целого ряда призов, в том числе фестиваля House Dance International из Вашингтона; Oulouy — танцор и хореограф из Берега Слоновой Кости, чья работа Black отмечена наградами; «Moses Joses» — основатель группы Fresh Fruits из Франкфурта; Chrissy Nana — ведущая хаус-танцовщица хип-хоп из Германии; Bj piggo — музыкальный продюсер, ди-джей на хип-хоп мероприятиях по всему миру. Наряду с зарубежными артистами в программе фестиваля примут участие талантливые и известные танцоры из Израиля: Агар Вайцман — танцовщица и ди-джей, ключевая фигура сообщества уличных танцев в Израиле; Рон Коэн — ведущий программы GAM, танцор и хореограф, координатор между различными хип-хоп группами страны и зарубежными артистами.

Итак, Festival Dance Tel-Aviv:

17 израильских танцевальных постановок, в числе которых 8 премьер местных хореографов.

израильских танцевальных постановок, в числе которых премьер местных хореографов. 2 междисциплинарных спектакля: Оркестр «Castle in Time» – Матан Даскаль, Охад Фишоф и Даниэль Сан Криф; «Мечтатели» — Надав Барнеа.

междисциплинарных спектакля: Оркестр «Castle in Time» – Матан Даскаль, Охад Фишоф и Даниэль Сан Криф; «Мечтатели» — Надав Барнеа. 3 спектакля для всей семьи: «Спрятанное сафари» — Ротем Волк; «Однажды в мире» театра «Карон» — Авив Горовиц; «Гурништ» — Рои Асаф.

спектакля для всей семьи: «Спрятанное сафари» — Ротем Волк; «Однажды в мире» театра «Карон» — Авив Горовиц; «Гурништ» — Рои Асаф. Мастер-классы для детей и всей семьи. Впервые для широкой публики открыты семинары при участии артистов из-за рубежа.

Уникальный спектакль «Сепия» при участии Став Струз и показ фильма Сергея Параджанова «Киевские фрески» (Киностудия имени Довженко, 1966 год).

Сепия – это традиционный грузинский боевой женский танец. Став Струз три года выступала в составе молодежного ансамбля «Бат-Шева», а затем и в основной группе «Бат-Шевы». Позже она работала с театром танца Инбаль Пинто и Авшалома Поллака. «Киевские фрески» — незаконченный фильм (пробы к запрещенному фильму) Сергея Параджанова, попытка нефигуративной репрезентации трагедии войны и одновременно эротический эксперимент с цветом, звуком и фактурой под влиянием красоты Киева, очаровавшего Параджанова. После завершения кинопроб руководство студии приняло решение о прекращении съемок «в целом импрессионистического фильма, через который проходит идея пацифизма». Уцелели только 15-минутные кинопробы благодаря уловке оператора-постановщика Александра Антипенко, который сохранил их для своей дипломной работы. В 1988 году эскизы к фильму были показаны в рамках ретроспективы творчества Параджанова на Международном кинофестивале в Мюнхене, после чего мировая кинопресса оценила «Киевские фрески» как «новаторское открытие» и «прекрасный образец авангарда».

4 зарубежных танцевальных представления: «Ньютопия» Патрисии Аперги из австрийского BODHI PROJECT; «Движение» Неты Иерушалми с участием танцоров из Кореи, Сенегала, Израиля, Тайваня и США; ATARA от Реут Шемеш — Германия; «Грации» Сильвии Гарибауди — Италия.

Анат Фишер-Левантон, генеральный директор Центра Сюзан Далаль: «В свете успеха фестиваля в прошлом сезоне, мы сделали акцент на разнообразной и увлекательной программе, включающей выступления зарубежных и местных групп музыкальные и кино представления напрямую связанные с хореографией и культурой движения, хип-хоп шоу и шоу для всей семьи».

Наоми Перлов, художественный руководитель Центра Сюзан Далаль:

«В этом году организаторы Фестиваля решили расширить представление широкой публики о том, что такое искусство. Современный танец связан со звуком, светом, кино, изображением, поэтому на Фестивале Tel-Aviv Dance 2022, мы представляем мультидисциплинарные перформансы, которые все это в себе объединяют. Кроме этого, мы переместили фокус внимание на стремление к телесному образу и гендеру. Сочетание зарубежных и местные постановок дает платформу для развития новым и свежим талантам».

Tel-Aviv Dance — это ежегодный фестиваль, который проводится в Тель-Авиве с 1999 года, и в котором участвуют местные и зарубежные танцевальные группы и хореографы. Фестиваль является своего рода магнитом для зарубежных хореографов и одновременно возможностью для продвижения молодых израильских артистов, в том числе хореографов и сольных танцоров, программы, которую Центр организует уже третий год.

Дополнительная информация на сайте фестиваля: https://suzannedellal.org.il/en/tel-aviv-dance-2/

Билеты также в кассе «Браво» здесь: https://cursor.kassa.co.il/search/?producer=159&all=1

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и спорта и муниципалитета Тель-Авива.

Материал подготовила Маша Хинич.

Все фотографии предоставлены Центром Сюзан Далаль.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting