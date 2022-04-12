В 80 лет жизнь только начинается — с новыми легкими

80-летний Яаков Альфаер из Рош-Айна получил новые легкие и готов обновить абонемент в спортзал! Трансплантация легких, проведенная в больнице Бейлинсон, сделала Яакова Альфаера практически уникальной персоной – теперь он самый взрослый реципиент легких не только в Израиле, но и во всем мире.

Немного людей получили новый орган в этом возрасте. «Я очень благодарен семье донора! — говорит Яаков. — Можно сказать, что они подарила мне вторую жизнь!»

Яаков Альфаер рассказал корреспонденту Ynet свою историю: «Чуть больше года назад у меня начался фиброз легких, и с тех пор моя жизнь целиком и полностью зависела от кислородного баллона. 24 часа в сутки я был подключен к нему и не мог пройти больше пары метров. Это изменило всё: до того, как заболеть, я вел активный образ жизни – занимался в спортзале практически каждый день. Затем мое состояние ухудшилось, и меня госпитализировали».

Но тут в доме Яакова раздался долгожданный звонок из Национального центра трансплантологии: нужный орган был найден! Скончался 30-летний мужчина, и его семья согласилась на пожертвование. «Я просто не мог поверить в случившиеся, — вспоминает Яаков, — я знаю, что для людей моего возраста сложно найти донорский орган, я даже проверял в других странах, однако никакого ответа не получил».

После трансплантации Яаков быстро пошел на поправку. Обычно люди такого почтенного возраста долго восстанавливаются после операции, но с Яаковом это было не так. Биологически ему только 60, и свой шанс на новую жизнь он использует на все 100%. «В 80 лет я получил в подарок вторую жизнь, — рассказывает мужчина, — я до сих пор не могу поверить в то, что теперь могу свободно дышать без трубок в носу, это ощущение независимости полностью изменит мою жизнь, из-за ограничений, связанных с болезнью, я год и два месяца практически не покидал свой дом! Очень хочу поскорее вернуться к регулярным тренировкам в спортзале. Также планирую обязательно встретиться с семьей донора, чтобы поблагодарить, ведь их сын, по сути, спас мне жизнь».

Профессор Мордехай Крамер, директор отделения пульмонологии в больнице «Бейлинсон», добавляет: «Благодаря жертве одного человека удалось спасти несколько жизней. Когда реципиенты пойдут на поправку, мы познакомим их с семьей донора, для всех это будет очень волнующий момент. Трансплантация легких в этом возрасте — очень редкое событие. В Израиле верхнее возрастное ограничение снято, и окончательное решение о пересадке зависит, в основном, от состояния здоровья пациента. Мы используем специальный метод подсчета баллов и на основе этого принимаем решение об операции. Яаков только по документам 80-летний, согласно другим показателям его организм гораздо моложе».

Доктор Тамар Ашкенази, директор Национального центра трансплантологии, отметила, что увеличение возраста реципиентов происходит параллельно с увеличением возраста доноров. Это дает больше возможностей – когда растет количество доноров, соответственно становится больше и спасенных жизней.

Оперировал Яакова профессор Дан Арбут, заведующий отделением кардиоторакальной хирургии в больнице «Бейлинсон». Вот, что он рассказывает об операции: «Пересадка была сложной, но быстрой, а темп выздоровления Яакова просто поразителен. Прошли всего лишь сутки, а он уже может садиться и даже дышать самостоятельно. Обычно пациентам на это требуется намного больше времени, но не ему. Благодаря своему отменному здоровью он использовал данный ему шанс по максимуму».

В Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке.