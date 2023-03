Впервые в Израиле: We Will Rock You — знаменитый мюзикл Queen и Бена Элтона!

В конце августа 2023 года в Израиль впервые приедет один из самых успешных мюзиклов в мире! We Will Rock You — грандиозное театрализованное представление о свободе, любви и рок-н-ролле, основанное на 24 песнях рок-группы Queen и книге английского комика и драматурга Бена Элтона.

С 2002 года нашумевшую постановку посмотрели более 20 миллионов зрителей в 28 странах. Израильская премьера этого мощного шоу пройдет на сцене Тель-Авивской оперы с 30 августа по 9 сентября.

Организатор гастролей в Израиле – компания «Цемах LTD»: Йоав Цемах и Ури Офер.

Международные организаторы нового мирового тура We Will Rock You привезут в Израиль оригинальную постановку мюзикла, по качеству и стандартам идентичную представлениям в Лондоне и Нью-Йорке. Над шоу работают 55 человек: певцы, актеры, танцоры, музыканты и другие члены команды.

Около сотни тонн техники будет доставлено в Израиль воздушным и морским транспортом. Великолепные декорации, качественный звук, впечатляющее освещение, эффектные костюмы в сочетании с многолетним театральным сценическим опытом и незабываемой музыкой QUEEN – секрет невероятного долголетия и популярности этого мюзикла.

Идея создать шоу в жанре музыкальный автомат с использованием лучших хитов группы QUEEN родилась в Венеции в 1996 году, когда участники группы QUEEN Брайан Мэй и Роджер Тейлор встретились с киноактером Робертом Де Ниро и решили вместе поработать над мощной постановкой.

И в 2002 году в Вест-Энде состоялась премьера мюзикла, поставленного режиссером Кристофером Реншоу и хореографом Арлин Филлипс.

Действие We Will Rock You присходит в далеком будущем, на планете, когда-то называвшейся Землей, а теперь контролируемой корпорацией Globalsoft, где все одеваются, думают и действуют одинаково. Люди смотрят одни и те же фильмы, слушают одну и ту же компьютеризированную музыку, а живая музыка и использование музыкальных инструментов запрещены. Детей в раннем возрасте лишают воображения, а тех, кто пытается сопротивляться тоталитарному режиму, похищают и промывают мозги.

Однако несколько молодых представителей богемы решают свергнуть установленный порядок и вернуть миру свободу мысли, самовыражения, моды и музыки. Удастся ли героям спасти планету и возродить рок-н-ролл?

Ироническое изображение антиутопического будущего в обрамлении рок-хитов легендарной группы очень понравилось зрителям всего мира. Шоу стало самым продолжительным мюзиклом в театре «Доминион». За этим последовало множество международных и гастрольных постановок, и We Will Rock You можно было увидеть на шести континентах земли. 6 декабря 2022 года было объявлено, что в июне 2023-го шоу вернется в Лондон для выступления в «Колизее» — одном из самых больших театров Вест-Энда.

Среди 24 хитов, которые звучат на сцене: Killer Queen, Under Pressure, We Are the Champions, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, We Will Rock You и многие другие…

Британская газета The Sun написала, что «We Will Rock You — это своего рода волшебство». Критики отмечают «первоклассные голоса мирового уровня и зажигательную хореографию», отличающие это «увлекательное музыкальное шоу из хитов группы, которая считается мировым феноменом и одним из гениев всех времен».

«Несомненно, дух Фредди живет на сцене шоу, — говорит Брайан Мэй. — Queen всегда раздвигал границы, как и мы в этой постановке».

Слова и мелодии песен: группа QUEEN

Пьеса и сценарий: Бен Элтон.

Режиссер и хореограф: номинант на премию Лоуренса Оливье Ник Уинстон

Декорации: Том Роджер

Звук и видео: Дуглас О’Коннелл

Костюмы: Сара Маркад

Организатор мирового тура: Celador Global Company, GM Productions, Карлос Кандел, Kevin Klein Productions и Showtime Management.

В Израиле шоу будут показывать в течение 10 дней в Тель-Авиве.

Оперный театр Тель-Авива – Центр сценических искусств:

30.08, среда, в 20:00 (премьера)

31.08, четверг, в 20:00

1.09, пятница, в 13:00 и в 21:00

2.09, суббота, в 16:00 и 20:00

4.09, понедельник, в 20:00

5.09, вторник, в 20:00

6.09, среда, в 20:00

7.09, четверг, в 20:00

8.09, пятница, в 13:00 и 21:00

9.09, суббота, в 16:00 и в 20:00

Шоу идет на английском языке с титрами на иврите, проецируемыми на экран.

Продолжительность: два с половиной часа с антрактом

Билеты в Браво https://cursor.kassa.co.il/announce/74762

Photos by © STUART GLOVER, BERNIE NG

Пиар—агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting