Я идиш бы выучил только за то…

Месяц назад в театре «Идишпиль» состоялась премьера новой драмы «Идеальный жених Рохале». Как и все спектакли театра, она поставлена, конечно же, на идиш.

Для большинства израильтян сегодня идиш — не более чем язык ультраортодоксальных общин, закрытого мира, с которым не хочется иметь дел, или почти утерянный «маме-лошн», на котором говорили наши бабушки и дедушки. Попытки возродить его в большинстве случаев вызывают легкое недоумение. Но на самом деле идиш – далеко не очередной «умирающий язык», это целая культура – хлесткая, точная и многогранная.

Но вернемся к спектаклю. На сцене разворачивается глубокая драма, в которой задействованы 5 героев, и каждый пытается болезненно отстоять своё мнение и свое право на счастливую жизнь. Помимо именитых мастеров сцены – специально приглашенного Эли Горентштейна и Исраэля Трейтсмана из основной труппы театра, в постановке заняты также молодые актеры «Идишпиля» — Шариэль Йосеф, Хен Бар и Йонатан Розен.

Самые молодые актрисы театра — Шариэль Йосеф, исполнительница роли Рохале, которая нашла своего идеального жениха, и Хен Бар, сыгравшая её активную и веселую сестру Лею, – рассказали о своем творческом пути и почему им интересен «умирающий» язык.

Шариэль Йосеф:

«После окончания учебы в театральной студии «Нисан Натив» я решила продолжить изучение актерского мастерства в Тель-авивском университете, где получила степень бакалавра и магистра театрального искусства.

В рамках обучения на степень магистра в Тель-авивском университете вы должны выбрать дополнительный иностранный язык. Поскольку мой научный руководитель знал, что я хочу изучать еврейский театр, он посоветовал мне обратить внимание на идиш, для того чтобы я могла читать пьесы в оригинале. Так и случилось, я начала учить идиш и влюбилась в него. В его мелодичность, острые фразочки, в его народность и еврейство.

В конце концов, благодаря знанию и пониманию языка, я смогла защитить диссертацию на тему «Представление о женщинах и женственности в пьесах Шолом-Алейхема». Шолом-Алейхем, конечно, прекрасен на любом языке, но чтение его пьес в оригинале — это совсем другой, более глубокий опыт. Слова наполнены иным смыслом, а мелодичность идиша сама по себе — отдельный мир. И комедия, и трагедия на идише звучат особенно громко!

Когда я выучила идиш до приемлемого уровня, я отправила свое резюме в театр «Идишпиль». Через три месяца мне позвонили и пригласили на собеседование с Саси Кешетом, художественным руководителем театра. Так и началась моя карьера в «Идишпиле», «Идеальный жених Рохале» — мой пятый спектакль, и хочу сказать: играть на идиш замечательно!

Для меня работа в театре «Идишпиль» — сбывшаяся мечта, потому что это идеальное сочетание моей старой любви к театру и моей новой любви к идишу. Я очень люблю традиционный еврейский театр и считаю, что он занимает достойное место на израильской сцене.

Мне действительно нравится играть на идиш. А так как я свободно на нем разговариваю, то не боюсь неловкости на сцене, легко могу импровизировать. Скажу больше — я даже наслаждаюсь моментами импровизации на моем любимом языке».

Хен Бар:

«Во время обучения в школе искусств «Бейт Цви» я занималась на факультативном курсе идиша. Ближе к концу курса нам провели музыкальный мастер-класс, я участвовала в нем вместе со своей однокурсницей Лилит, ныне тоже актрисой театра «Идишпиль». Во время выступления нас заметили Шмуэль Ацмон – легенда израильского театра, кино и телевидения, основатель «Идишпиля», и Саси Кешет – нынешний художественный руководитель театра. А через несколько дней нам позвонили и пригласили на прослушивание. Собственно говоря, так все и началось для меня. Могу добавить, что мне очень нравится играть на идиш, восхищает забавная игра слов и, так сказать, «острота» этого языка. На идиш существует много разных выражений, которые теряют свой дух при переводе».

Йонатан Розен:

«В театр «Идишпиль» я попал абсолютно случайно, когда они искали молодого актера для участия в спектакле. С его режиссером я познакомился во время совместной работы на телевидении, и он пригласил меня на пробы, при этом уточнив, что для этой роли необходимо владеть идишем. Я получил текст для проб, и моя мама помогала мне его учить, ставила произношение. Пробы я прошел успешно, а затем начал активно и углубленно изучать идиш, прошел курсы в Университете Тель-Авива, брал дополнительные факультативы, и сейчас можно сказать, что я владею им на очень хорошем уровне».

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать! Премьерные показы спектакля «Идеальный жених Рохале» проходят до 11 июля включительно в разных городах Израиля. Ознакомиться с полным расписанием гастролей, заказать билеты, а также посмотреть весь репертуар театра «Идишпиль» на русском языке можно на сайте:

https://yiddishpiel.co.il/ru/tickets/