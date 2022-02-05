Олимпийская сборная: кто представляет Израиль на играх в Пекине

На Олимпийских играх-2022 Израиль будут представлять шесть спортсменов.
Горнолыжный спорт: Ноа Шоллос и Барнабас Шоллос.
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Парное катание: Евгений Краснопольский и Хейли Копс.
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Одиночное фигурное катание: Алексей Быченко.
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Шорт-трек: Владислав Быканов.
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