Олимпийская сборная: кто представляет Израиль на играх в Пекине

17:02, 05 февраля 2022
Фоторепортажи
Олимпиада фото
Олимпиада
Фото: canva.com

Нашу страну в олимпийских состязаниях будут представлять шесть человек в трех видах спорта. Давайте посмотрим на наших героев, которые с достоинством будут выступать на Олимпийских играх-2022.

На Олимпийских играх-2022 Израиль будут представлять шесть спортсменов.

Горнолыжный спорт: Ноа Шоллос и Барнабас Шоллос.

 

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Публикация от Szőllős Noa Dina (@noa_szollos)

 

Парное катание: Евгений Краснопольский и Хейли Копс.

 

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Публикация от Evgeni Krasnopolsky (@life_i_s_good)

 

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Публикация от Hailey Kops (@haileykops)

 

Одиночное фигурное катание: Алексей Быченко.

 

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Публикация от Oleksii Bychenko (@alexeybychenko)

Шорт-трек: Владислав Быканов.

 

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Публикация от Vladislav Bykanov (ביקנוב) (@vladb89)

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Автор материала:
Кати Адхам
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