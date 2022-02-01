По стопам родителей: дети моделей, которые также покоряют подиумы

Кайя Гербер
Дочь Синди кроуфорд нереально похожа на мать, а также невероятно успешная.
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Пресли Гербер
Сын Синди Кроуфорд не отстает от матери и также покоряет подиумы.
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Джиджи Хадид
Модельная карьера ее матери не была очень успешной, но дочери превзошли все ее ожидания.
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Белла Хадид
Одна из самых востребованных моделей в мире.
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Хелен Бошовен Семюель
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