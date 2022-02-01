По стопам родителей: дети моделей, которые также покоряют подиумы

Их матери покоряли подиумы в 90-х, а сейчас дети повторяют успех родителей. Дети моделей, которые пошли по стопам матерей.

Кайя Гербер

Дочь Синди кроуфорд нереально похожа на мать, а также невероятно успешная.

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Пресли Гербер

Сын Синди Кроуфорд не отстает от матери и также покоряет подиумы.

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Джиджи Хадид

Модельная карьера ее матери не была очень успешной, но дочери превзошли все ее ожидания.

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Белла Хадид

Одна из самых востребованных моделей в мире.

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Хелен Бошовен Семюель

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