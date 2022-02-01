По стопам родителей: дети моделей, которые также покоряют подиумы

22:25, Сегодня
Фоторепортажи
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Подиум
Фото: pixabay.com

Их матери покоряли подиумы в 90-х, а сейчас дети повторяют успех родителей. Дети моделей, которые пошли по стопам матерей.

Кайя Гербер

Дочь Синди кроуфорд нереально похожа на мать, а также невероятно успешная.

 

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Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Пресли Гербер

Сын Синди Кроуфорд не отстает от матери и также покоряет подиумы.

 

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Публикация от Presley Gerber (@presleygnews)

Джиджи Хадид

Модельная карьера ее матери не была очень успешной, но дочери превзошли все ее ожидания.

 

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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Белла Хадид

Одна из самых востребованных моделей в мире.

 

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Публикация от Bella

 

Хелен Бошовен Семюель

 

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Публикация от Leni Olumi Klum (@leniklum)

 

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Автор материала:
Кати Адхам
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