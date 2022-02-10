Самые эффектные выходы Леди Гаги этой зимой

23:11, Вчера
Фоторепортажи
леди гага фото
Леди Гага
Фото: Википедия

Леди Гага не только эпатажная певица и талантливой актриса — она также одна из самых стильных женщин в шоу бизнесе. Давайте посмотрим на самые эффектные выходы артистки за последнее время.

«Курсор» собрал самые эффектные выходы Леди Гаги этой зимой.

Леди Гага поделилась фотографиями со стильной фотосессии для журнала.

 

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

На премьере фильма «Дом Гуччи» Гага удивила невероятно женственными образами.

 

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

А как вам это невероятно стильное пальто? Певица однозначно умеет впечатлять своим внешним видом.

 

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

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Автор материала:
Кати Адхам
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