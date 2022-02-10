«Курсор» собрал самые эффектные выходы Леди Гаги этой зимой.
Леди Гага поделилась фотографиями со стильной фотосессии для журнала.
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На премьере фильма «Дом Гуччи» Гага удивила невероятно женственными образами.
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А как вам это невероятно стильное пальто? Певица однозначно умеет впечатлять своим внешним видом.
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