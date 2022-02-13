Самые стильные звездные пары

Давайте посмотрим кто из звезд претендует на звание самой стильной пары.
Джастин и Хейли Бибер
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
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Виктория и Дэвид Бэкхем
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Меган Фокс и Machine Gun Kelly
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Рианна и A$AP Rocky
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