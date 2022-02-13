Самые стильные звездные пары

10:02, Сегодня
Фоторепортажи
Красная дорожка картинка
Красная дорожка
Фото: depositphotos.com

За их личной жизнью следят миллионы, а также вдохновляются их стилем. Давайте посмотрим кто из звезд претендует на звание самой стильной пары.

Давайте посмотрим кто из звезд претендует на звание самой стильной пары.

Джастин и Хейли Бибер

 

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Публикация от Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

 

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Публикация от Blake Lively (@blakelively)

Виктория и Дэвид Бэкхем

 

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

 

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Рианна и A$AP Rocky

 

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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

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Автор материала:
Кати Адхам
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