Twitter вводит новую функцию на платформе

Социальная платформа собирает документы от регулирующих органов и будет запускать важную опцию.

Twitter в ближайшее время запустит проведение платежей непосредственно в соцсети. Для этого уже собираются разрешительные документы и регулирующие лицензии в США.

Об этом сообщает Financial Times.

Разработчики уже трудятся над запуском программного обеспечения для внедрения функции платежей на платформе. Инициатива подобной новации исходила от Илона Маска, который ищет новые источники дохода для развития бизнеса.

В Twitter уже разрабатывается архитектура для облегчения платежей на платформе. Оказалось, что огромный бизнес Twitter с годовым оборотом в $5 млрд обвалился с тех пор, как Маск купил платформу за $44 млрд в октябре.

Маск намерен запустить в Twitter финтех-услуги, включая одноранговые транзакции, сберегательные счета и дебетовые карты.

Сейчас технические эксперты Twitter разрабатывает хранилище для хранения и защиты данных, а проводит подготовку разрешительных документов перед запуском платежного сервиса. В ноябре Twitter зарегистрировался в Министерстве финансов США как платежная система, согласно нормативным документам. Затем компания будет стремиться к получению разрешений регулирующих органов на международном уровне.

Ранее Курсор писал, что рекламодатели массово отказываются сотрудничать с Twitter после прихода Маска.

Также мы писали, как можно использовать NFC в смартфоне: не только оплата.